Az RB Leipzignek lesz elsőként női klubvezetője

MH/ MTI
 2025. december 10. szerda. 18:39
A német profi labdarúgásban elsőként a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzignek lesz női vezetője.

Tatjana Haenni egykori svájci futballista és a női labdarúgás jelenlegi tisztviselője
Fotó: David Inderlied / Kirchner-Media / dpa Picture-Alliance via AFP

A lipcsei egyesület szerdán közölte, hogy január 1-től a svájci Tatjana Haenni veszi át az ügyvezető igazgatói posztot, amely Oliver Mintzlaff 2022-es távozása óta betöltetlen volt.

Az 59 éves Haenni 24-szer szerepelt hazája válogatottjában, majd edzőként dolgozott, részt vállalt az európai és nemzetközi szövetség projektjeiben, 2023 óta pedig az észak-amerikai profi liga sportigazgatója volt.

Az RB Leipzig 13 forduló után a második helyen áll a Bundesliga tabelláján, nyolc ponttal lemaradva a Bayern Münchentől.

