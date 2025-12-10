A kajak-kenu a jövőben is minden támogatást megkap

Az LA 10 program keretén belül is minden támogatást megkap a sportág a jövőben is - jelentette ki szerdán Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) évzáró ünnepségén.

"Párizs után volt némi hiányérzet, mert az olimpián nem született magyar aranyérem a sportágban. A kajak-kenu család azonban megtalálta a felmerülő kérdésekre a választ, ezt bizonyítja, hogy a leköszönő 2025-ös évben több mint 200 érmet szereztek a sportolók a különböző világversenyeken" - mondta Schmidt Ádám, majd kiemelte, hogy a sportirányítás előre tekint, különösen az olyan sikersportágban, mint a kajak-kenu, már Los Angeles-i szemüvegen át néznek mindent.

Az államtitkár ígéretet tett arra, hogy az LA 10 program keretén belül is minden támogatást megkap majd a sportág, és a kitűnően felszerelt Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia is hozzájárul az eredményes felkészüléshez. Hozzátette: a létesítmény otthona a kajak-kenu sportágnak és az egész sportcsaládnak is, fontos szövetségesük az LA10 Programban, világszínvonalú körülmények között lehet ott edzeni és különböző sportdiagnosztikai méréseket elvégezni. Megemlítette, hogy a közelmúltban megnyílt a nemzetközi szövetség budapesti székhelye, amely szintén erősítheti a magyar kajak-kenu világelitben elfoglalt helyét.

Az évzáró keretében, a Baráth Etele Székházban átadták az MKKSZ által 2006-ban alapított Arany Érdemérem elismerést, azaz a sportág életműdíját, amelyet olyan sportolók, edzők, illetve sportvezetők kaphatnak meg, akik több évtizeden át tartó áldozatos munkájukkal hozzájárultak a magyar kajak-kenu kiemelkedő eredményességéhez. Az eddig 38 díjazott nevét ismertető márványtábla újabb két névvel bővült: Kőbán Rita kétszeres olimpiai bajnok kajakos, a sportág első magyar női egyéni olimpiai bajnoka, valamint Gyulay Zsolt kétszeres olimpiai bajnok kajakos, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke vehette át az Arany Érdemérem elismerést, és leplezte le a nevüket is tartalmazó táblát.

Az ünnepségen díjazták a sportág idei legjobb versenyzőit - akik 212 érmet, közte 89 aranyat szereztek a különböző világversenyeken -, valamint edzőit a gyorsasági, a para, a maraton, a SUP és az utánpótlás szakágakban, összesen 22 kategóriában.