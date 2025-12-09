2025. december 9., kedd

Előd

EUR 383.48 Ft
USD 329.08 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Megint kikapott a Premier League sereghajtója

Ezúttal a Manchester United győzte le

MH/MTI
 2025. december 9. kedd. 10:32
Megosztás

A sereghajtó Wolverhampton hazai pályán 4-1-re kikapott a Manchester Unitedtől az angol labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának zárómérkőzésén, hétfőn. A találkozó hőse a vendégek portugál válogatott csapatkapitánya, Bruno Fernandes volt, aki két góllal - az egyiket tizenegyesből - és egy gólpasszal segítette csapatát.

Megint kikapott a Premier League sereghajtója
Bruno Fernandes volt a meccs embere, itt éppen tizenegyest értékesít
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Wolverhampton így továbbra is győzelem nélkül az utolsó helyen áll a Premier League-ben, míg az idegenben hat bajnoki óta veretlen manchesteriek sikerükkel a hatodik helyre jöttek fel.

Premier League, 15. forduló: Wolverhampton Wanderers-Manchester United 1-4 (1-1), vasárnap játszották: Brighton-West Ham United 1-1 (0-0), Fulham-Crystal Palace 1-2 (1-1), szombaton játszották: Leeds United-Liverpool 3-3 (0-0), Aston Villa-Arsenal 2-1 (1-0), Bournemouth-Chelsea 0-0, Everton-Nottingham Forest 3-0 (2-0), Manchester City-Sunderland 3-0 (2-0), Newcastle United-Burnley 2-1 (2-0), Tottenham Hotspur-Brentford 2-0 (2-0).

A tabella: 1. Arsenal 33 pont, 2. Manchester City 31, 3. Aston Villa 30, 4. Crystal Palace 26, 5. Chelsea 25, 6. Manchester United 25...10. Liverpool 23...20. Wolverhampton Wanderers 2.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink