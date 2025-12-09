Sport
Megint kikapott a Premier League sereghajtója
Ezúttal a Manchester United győzte le
A Wolverhampton így továbbra is győzelem nélkül az utolsó helyen áll a Premier League-ben, míg az idegenben hat bajnoki óta veretlen manchesteriek sikerükkel a hatodik helyre jöttek fel.
Premier League, 15. forduló: Wolverhampton Wanderers-Manchester United 1-4 (1-1), vasárnap játszották: Brighton-West Ham United 1-1 (0-0), Fulham-Crystal Palace 1-2 (1-1), szombaton játszották: Leeds United-Liverpool 3-3 (0-0), Aston Villa-Arsenal 2-1 (1-0), Bournemouth-Chelsea 0-0, Everton-Nottingham Forest 3-0 (2-0), Manchester City-Sunderland 3-0 (2-0), Newcastle United-Burnley 2-1 (2-0), Tottenham Hotspur-Brentford 2-0 (2-0).
A tabella: 1. Arsenal 33 pont, 2. Manchester City 31, 3. Aston Villa 30, 4. Crystal Palace 26, 5. Chelsea 25, 6. Manchester United 25...10. Liverpool 23...20. Wolverhampton Wanderers 2.