Norris 1-es rajtszámmal startol 2026-ban

Ami jár, az jár

MH/MTI
 2025. december 9. kedd. 8:57
A sorozat honlapja szerint a McLaren friss vb-győztese nem szakítja meg a hagyományt, és "átveszi" Max Verstappentől a címvédőt illető rajtszámot. "Ez nem egy véletlen hagyomány, mert küzdesz és keményen dolgozol érte. A csapatban mindenkinek joga van hozzá, hogy ezt büszkén viseljük" - indokolta döntését az eddig 4-essel versenyző Norris.

Lando Norris 2025 F1-es világbajnoka
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Legutóbb a hétszeres vb-győztes, szintén brit Lewis Hamilton volt az, aki regnáló világbajnokként saját rajtszámát (44) használta, az azóta eltelt években német Nico Rosberg visszavonult a vb-győzelme után, Verstappennek pedig 2022 óta az egyes volt az autóján. A Red Bull holland versenyzője azt még nem döntötte el, milyen számmal indul majd a 2026-os szezonban.

A 26 éves Norris a vasárnapi Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba Verstappen, valamint a csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri mögött, így kétpontos előnnyel elhódította a világbajnoki címet.

