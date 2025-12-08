2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Műtét előtt Neymar: lesz még vb-szereplése?

A bal térde ismét feladta, de a 33 éves csillag nem adja fel a nagy álmot

MH/MTI
 2025. december 8. hétfő. 12:07
Megosztás

Újabb térdműtét vár Neymarra, a brazilok sztárfutballistájára, aki ennek ellenére szeretne bekerülni a válogatottba a jövő évi világbajnokságra.

Műtét előtt Neymar: lesz még vb-szereplése?
Neymar egy győztes viadal után
Fotó: AFP/AGIF/Jota Erre

A 33 éves játékosnak kulcsszerepe volt abban, hogy csapata, a Santos - Pelé egykori klubja - kiharcolta az élvonalban maradást a brazil bajnokságban. Az utolsó fordulókban gólokat szerzett, a Cruzeiro elleni vasárnapi, 3-0-s győzelem során pedig játékmesterként vállalt oroszlánrészt a sikerben. Amióta januárban visszatért a Santoshoz, 19 meccsen nyolcszor volt eredményes. Vasárnap ugyanakkor bejelentette, hogy az utolsó mérkőzéseket már fájdalommal játszotta végig és újra meg kell operálni a bal térdét.

„Azért jöttem, hogy a lehetőségeimhez mérten segítsek. Kemény hetek vannak mögöttem. Köszönöm mindenkinek a támogatást, enélkül nem tudtam volna ezeket a mérkőzéseket lejátszani. Most kipihenem magam, aztán jön a térdműtét” - mondta. Neymar - aki 2017-ben rekordot jelentő 222 millió euróért igazolt a Barcelonától a Paris Saint-Germainhez - további részleteket nem közölt a sérüléséről. A támadó a múltban több sérüléssel is bajlódott, 2023 októberében elszakadt a térdszalagja.

A futballista ezzel együtt reménykedik abban, hogy jövőre ott lehet a válogatottban a vb-n, amelyet az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendez. Május óta Carlo Ancelotti a brazilok szövetségi kapitánya, de még egyszer sem hívta be Neymart a keretébe.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink