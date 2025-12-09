Sport
Kétgólos hátrányt fordított meg és élre állt a Milan
Az olasz labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának hétfői játéknapján történt
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP
Serie A, 14. forduló: Pisa-Parma 0-1 (0-1), Udinese-Genoa 1-2 (0-1), Torino-AC Milan 2-3 (2-1), vasárnap játszották: SS Lazio-Bologna 1-1 (1-1), SSC Napoli-Juventus 2-1 (1-0), Cremonese-Lecce 2-0 (0-0), Cagliari-AS Roma 1-0 (0-0), szombaton játszották: Hellas Verona-Atalanta 3-1 (2-0), Sassuolo-Fiorentina 3-1 (2-1), Internazionale-Como 4-0 (1-0).
A tabella: 1. AC Milan 31 pont, 2. SSC Napoli 31, 3. Internazionale 30...14. Torino 14. 20. Fiorentina 6.