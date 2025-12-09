Kétgólos hátrányt fordított meg és élre állt a Milan

A hazaiak már a 17. percben két góllal vezettek, de a vendégek előbb az első félidőben szépítettek, majd az amerikai Christian Pulisic duplájával fordítottak és begyűjtötték mindhárom pontot. Sikerükkel a milánóiak jobb gólkülönbségüknek köszönhetően megelőzték a címvédő és eddig listavezető Napolit.