Kétgólos hátrányt fordított meg és élre állt a Milan

Az olasz labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának hétfői játéknapján történt

MH/MTI
 2025. december 9. kedd. 6:53
A hazaiak már a 17. percben két góllal vezettek, de a vendégek előbb az első félidőben szépítettek, majd az amerikai Christian Pulisic duplájával fordítottak és begyűjtötték mindhárom pontot. Sikerükkel a milánóiak jobb gólkülönbségüknek köszönhetően megelőzték a címvédő és eddig listavezető Napolit.

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Serie A, 14. forduló: Pisa-Parma 0-1 (0-1), Udinese-Genoa 1-2 (0-1), Torino-AC Milan 2-3 (2-1), vasárnap játszották: SS Lazio-Bologna 1-1 (1-1), SSC Napoli-Juventus 2-1 (1-0), Cremonese-Lecce 2-0 (0-0), Cagliari-AS Roma 1-0 (0-0), szombaton játszották: Hellas Verona-Atalanta 3-1 (2-0), Sassuolo-Fiorentina 3-1 (2-1), Internazionale-Como 4-0 (1-0).

A tabella: 1. AC Milan 31 pont, 2. SSC Napoli 31, 3. Internazionale 30...14. Torino 14. 20. Fiorentina 6.

