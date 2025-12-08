Olaszos olimpia lesz

A MOB elsőszámú vezetője arról számolt be a Sport 2025 évkönyv hétfői bemutatója után tartott kerekasztal beszélgetésen, hogy a magyar csapat sportszergyártója, az adidas külön fejlesztett felszerelést a mostani játékokra. Mivel a sísportokban januárban zárul a kvalifikációs időszak, a MOB a január 24-i közgyűlésén fogadja el a csapat összetételét, ezen az eseményen lesz a sportolók eskütétele is.

„A nagy távolságok miatt nehéz lesz megközelíteni az egyes helyszíneket, de remek hangulatú, amolyan olaszos olimpiára számítunk” – fogalmazott Gyulay Zsolt arra utalva, hogy a szervezők nem minden vállalásukat teljesítették időre.

Bánhidi Ákos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gyorsasági ágazati igazgatója elmondta, a rövidpályás válogatott tagjai jelenleg Dubajban vannak „D-vitamin gyűjtő edzőtáborban”. Elárulta, a tervek szerint a férfiaknál az a négy versenyző – Jászapáti Péter, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence és a tavaly honosított Moon Wonjun – utazik majd Milánóba, akik kiharcolták a váltó indulási jogát, viszont a nőknél a két résztvevő kiválasztását szerinte alaposan át kell gondolni. Megjegyezte, a női staféta nemhogy biztos kvótaszerző lett volna, de akár éremért is küzdhetett volna, ha a nyári felkészülés során nem szenved súlyos térdsérülést az Európa-bajnok Jászapáti Petra. Bánhidi szót ejtett a másik dél-koreai születésű versenyzőről, a nagy pályán háromszoros olimpiai érmes Kim Minszokról, a vele kapcsolatos elvárásokat illetően óvatosan fogalmazott, mert szerinte a világ élmezőnye olyan sűrű, hogy a legjobbak két tizedmásodpercen belül vannak egymáshoz képest.

A hódeszkás Brunner Blanca arról beszélt, hogy jó formában érzi magát az olaszországi vk-állomás előtt, az álma beteljesítéséhez, az indulási jog kiharcolásához pedig annyi dolga van, hogy megőrizze a helyét a legjobb 32 között a világranglistán. A sífutó Kónya már kvótával rendelkezik, így nyugodtan készülhet. Mint elárulta, az ünnepi időszak az ő sportágában rendkívül sűrű, de az olimpia előtt kihagy majd versenyeket, hogy kellően rápihenjen az év eseményére.