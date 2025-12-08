Sport
Fordulatos csúcsrangadók a BL utolsó alapszakasz-fordulójában
Szoboszlaiék Milánóban, míg a forduló másik slágermeccsén a Real Madrid fogadja a Manchester Cityt; az Arsenal és a PSG idegenben biztosítaná helyét az élbolyban
A tabellán veretlenül éllovas Arsenal Belgiumban, a Club Brugge otthonában lép pályára, a címvédő és jelenleg második Paris Saint-Germain pedig a baszk Athletic Bilbao vendégeként szerepel.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló: kedd: Kairat Almati (kazah)-Olimpiakosz (görög) 16.30, Bayern München (német)-Sporting Lisboa (portugál) 18.45, Internazionale (olasz)-Liverpool (angol) 21.00, FC Barcelona (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 21.00, Atalanta (olasz)-Chelsea (angol) 21.00, Tottenham Hotspur (angol)-Slavia Praha (cseh) 21.00, PSV Eindhoven (holland)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00, AS Monaco (francia)-Galatasaray (török) 21.00, Union Saint-Gilloise (belga) - Olympique Marseille (francia) 21.00.