2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Fordulatos csúcsrangadók a BL utolsó alapszakasz-fordulójában

Szoboszlaiék Milánóban, míg a forduló másik slágermeccsén a Real Madrid fogadja a Manchester Cityt; az Arsenal és a PSG idegenben biztosítaná helyét az élbolyban

MH/MTI
 2025. december 8. hétfő. 9:55
Megosztás

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz kedden, míg szerdán este Real Madrid-Manchester City rangadót rendeznek.

Fordulatos csúcsrangadók a BL utolsó alapszakasz-fordulójában
A Szoboszlai Dominikot (képünkön) foglalkoztató Liverpool FC csapatára fontos meccs vár Milánóban, az Inter ellen
Fotó: AFP/Paul Ellis

A tabellán veretlenül éllovas Arsenal Belgiumban, a Club Brugge otthonában lép pályára, a címvédő és jelenleg második Paris Saint-Germain pedig a baszk Athletic Bilbao vendégeként szerepel.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló: kedd: Kairat Almati (kazah)-Olimpiakosz (görög) 16.30, Bayern München (német)-Sporting Lisboa (portugál) 18.45, Internazionale (olasz)-Liverpool (angol) 21.00, FC Barcelona (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 21.00, Atalanta (olasz)-Chelsea (angol) 21.00, Tottenham Hotspur (angol)-Slavia Praha (cseh) 21.00, PSV Eindhoven (holland)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00, AS Monaco (francia)-Galatasaray (török) 21.00, Union Saint-Gilloise (belga) - Olympique Marseille (francia) 21.00.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink