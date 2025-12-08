Címvédőként indulnak jövőre a magyarok

Már elkezdődött a selejtező-sorozat az SSL Gold Cupra, a vitorlázók jövő őszi csapat-világbajnokságára, amelyen a magyar együttes címvédőként áll rajthoz.

„A csapatot továbbra is Berecz Zsombor, hazánk legeredményesebb vitorlázó olimpikonja vezeti, a tőle már megszokott kompromisszumok nélküli versenyszellem és már bizonyított csapatkohézióval” - áll az SSL Team Hungary Facebook-oldalán. A bejegyzésből kiderül, tavasszal kezdődnek a hazai válogatók, és két női vitorlázó is a fedélzeten lesz.

A 2026-ban Brazíliában sorra kerülő vb első válogató körét már megrendezték Ázsiában. A magyar csapat 2023-ban - Sámánok néven - fantasztikus teljesítménnyel megnyerte a Star Sailors League Gold Cupot, amelyen a labdarúgó-világbajnoksághoz hasonló a lebonyolítás. Már a legjobb nyolc között a Finndingiben olimpiai ezüstérmes Berecz Zsombor vezette egység volt az egyetlen, amely tengerrel nem rendelkező országból érkezett.

A magyarok a döntőben az olaszokat, a hollandokat, valamint a spanyolokat megelőzve végeztek az élen. A Kanári-szigeteken rendezett eseményen 56 nemzet indult, minden résztvevő ugyanolyan SSL 47-es hajóval szállt vízre.