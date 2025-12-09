Amerikai centerrel erősített a női kosárlabda-bajnok Sopron

Az elmúlt időszakban sérülések sújtották a csapatot: a Pécs elleni bajnoki során Papp Dia bokasérülést szenvedett, így a horvát válogatottban novemberben megsérült Nika Mühl után őt is nélkülöznie kell Gáspár Dávid vezetőedzőnek irányító poszton. Utóbbi továbbra is rehabilitációs munkát végez, ráadásul a szombaton Miskolcon 84-54-re elveszített rangadón a szerb Jovana Jevtovicnak is csak 48 másodperc jutott, miután a kosarát követően rosszul fogott talajt.