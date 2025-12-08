A társházigazda hollandokkal játszhat negyeddöntőt a magyar válogatott

Sokáig szoros, magyar szempontból is kétesélyes volt a francia-holland összecsapás, aztán a hajrában a társházigazda meglépett és 26-23-as győzelmével magabiztosan lett csoportgyőztes.

A francia Lucie Granier (b) és a holland Lois Abbingh a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 3. fordulójában játszott Franciaország - Hollandia mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 8-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Elsöprő lendülettel vetette bele magát a rangadóba a 9000 rajongója előtt játszó Hollandia, amelynek a győri játékosai, Dione Housheer, Bo van Wetering és Kelly Dulfer szerezték az első öt hazai gólt. Szintén a hazai kezdőben volt a ferencvárosi Angela Malestein is, ahogyan a franciák kapuját is az ősszel Győrben kiváló formában játszó Hatadou Sako őrizte. Miután Yara ten Holte a fürge léptű Clarisse Mairot két ziccerét is kivédte, egy újabb Fradistát, Orlane Kanort köszönthettünk a pályán. Ám ő is tehetetlenül nézte, ahogyan Housheer lefordul és 6–2-re növeli a hollandok előnyét - tudósított az nso.hu.

Ten Holte extázisban védett az első percektől fogva, nagy kérdés volt, a franciák még időben összeszedik-e magukat. Hamar előkerült a két beállós játék, Onacia Ondono és Pauletta Foppa próbálta meg lekötni a védőket. Tamara Horacek és Suzanne Wajoka góljai mellett Sako védéseivel tartotta magát a címvédő, amely az első félidő végére feljött 14–13-as hátrányba.

Szinte végig a franciáknak kellett az eredmény után futniuk, ez volt az első komoly tesztjük a vb-n, hogy sikerül-e felül kerekedniük. Hiába védett Sako ziccereket, amikor a másik kapuban Ten Holte a legfontosabb pillanatokban rendre leolvasta a szélsők lövéseit. Az utolsó tíz perc négygólos holland vezetésről indult. A győzelemhez Van Wetering ötödik találatával került nagyon közel a hazai csapat (24–19), és innen már megoldotta a feladatot.

Hollandia 26–23-as sikerével csoportelső lett, ezzel együtt a magyar válogatott ellenfele a negyeddöntőben szerdán 18 órától. A másik szerdai párharc is igazi „csemegének” ígérkezik Rotterdamban, egy Dánia–Franciaország meccs mindig magas színvonalú.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ - III. CSOPORT (ROTTERDAM)

Franciaország–Hollandia 23–26 (13–14)

Ld: Horacek 7, ill. Maarschalkerweerd 5, Van Wetering 5