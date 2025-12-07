Szántosi Dávid és Nagy Rebeka a TOP 10-es bajnok

A férfiaknál Szántosi Dávid, a nőknél pedig Nagy Rebeka nyerte az asztaliteniszezők Top 10-bajnokságát, amely az országos bajnokság után hagyományosan a második legrangosabb hazai versenynek számít.

A szombati nyitónap, öt forduló után az idén ifjúsági Európa-bajnoki címet szerzett Szántosi Dávid (Szarvasi Körös ASE) holtversenyben második volt a százszázalékos Varga Botond (High Life SE) mögött, vasárnap aztán 3:2-re megverte riválisát, s ez eldöntötte az elsőség sorsát. Mindketten nyolc győzelemmel zártak, a harmadik pedig a hét sikert arató Gergely Márk (Szombathelyi Asztalitenisz Kör) lett. Utóbbi játékos októberben az U15-ös korosztály Európa Top 10-bajnokságán is bronzérmes volt.

A nőknél a felnőtt válogatottban az októberi Európa-bajnokságon bemutatkozott Nagy Rebeka (PTE-PEAC) nyolc győzelmet aratott, csak a második helyen záró Dohóczki Nórától (Budaörsi SC) kapott ki a két nap során. Utóbbi asztaliteniszező hétszer nyert, csakúgy, mint a harmadik Bender Borostyán (Városi SE Dunakeszi). A második és harmadik helyezett egymás elleni mérkőzésén 3:0-ra Dohóczki diadalmaskodott - a magyar szövetség eredményközlője alapján.