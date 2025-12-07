Sport
Szabó Szebasztián óriási időt repesztett 50 méter gyorson
Mindössze öt századdal csúszott le a dobogóról
A 29 éves magyar versenyző, a szám 2021-es aranyérmese, a hetedik idővel (21.05 mp) várta a finálét. Az 1-es rajkőröl induló Szabó parádésan kapta el a rajtot, elsőnek fordult, majd az utolsó pillanatig harcban volt a dobogóért, de 20.86 másodperces idejével erről végül öt századdal lecsúszott.
Az aranyérmet a horvát Jere Hribar (20.70 mp) szerezte meg, mögötte pedig holtverseny alakult ki a második helyen (20.81 mp) a francia Maxmie Grousset és az ukrán Nyikita Sremet között.
Eredmények: férfi 50 m gyors, Európa-bajnok: Jere Hribar (Horvátország) 20.70 másodperc 2. Maxmie Grousset (Franciaország) és Nyikita Sremet (Ukrana) 20.81 4. SZABÓ SZEBASZTIÁN 20.86