Szabó Szebasztián óriási időt repesztett 50 méter gyorson

Mindössze öt századdal csúszott le a dobogóról

MH
 2025. december 7. vasárnap. 21:59
Szabó Szebasztián miután a 25 méteres fordulónál még 10 másodpercen belüli idővel vezetett, végül a negyedik helyen végzett az 50 méteres gyorsúszás vasárnapi döntőjében, a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokság zárónapján.

Szabó Szebasztián óriási időt repesztett 50 méter gyorson
A negyedik helyezett Szabó Szebasztián a férfi 50 méteres gyorsúszás döntőjében a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon a lengyelországi Lublinban 2025. december 7-én
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A 29 éves magyar versenyző, a szám 2021-es aranyérmese, a hetedik idővel (21.05 mp) várta a finálét. Az 1-es rajkőröl induló Szabó parádésan kapta el a rajtot, elsőnek fordult, majd az utolsó pillanatig harcban volt a dobogóért, de 20.86 másodperces idejével erről végül öt századdal lecsúszott.

Az aranyérmet a horvát Jere Hribar (20.70 mp) szerezte meg, mögötte pedig holtverseny alakult ki a második helyen (20.81 mp) a francia Maxmie Grousset és az ukrán Nyikita Sremet között.

Eredmények: férfi 50 m gyors, Európa-bajnok: Jere Hribar (Horvátország) 20.70 másodperc 2. Maxmie Grousset (Franciaország) és Nyikita Sremet (Ukrana) 20.81 4. SZABÓ SZEBASZTIÁN 20.86

