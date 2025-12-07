Szabó Nóra minden idők második legjobb magyar női eredményét repesztette

Szabó Nóra 2:27:06 órás teljesítménnyel a 15. helyen végzett vasárnap a valenciai maratoni futóversenyen, ez az idei legjobb magyar eredmény a nőknél.

A magyar szövetség a közösségi oldalán kiemelte: ez minden idők második legjobb magyar női eredménye a klasszikus, 42,195 kilométeres távon. Az országos csúcsot a 37 éves Szabó tartja 2:25:52 órával, ezt az időt éppen egy éve, 2024. december elsején, ugyancsak Valenciában érte el.

A nők versenyét a kenyai Joyciline Jepkosgei nyerte a spanyolországi viadalon kereken 2:14 órás eredménnyel, ami a világ idei legjobbja. A második a világbajnoki címvédő, olimpiai bajnok honfitársa, Peres Jepchirchir lett 2:14:43-mal, míg a harmadik helyen a belga Chloe Herbiet végzett 2:20:38-cal.

A férfiak versenyében is kenyai siker született John Korir (2:02:25 ó) révén.