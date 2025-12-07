2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Szabó Nóra minden idők második legjobb magyar női eredményét repesztette

A valenciai maratonon a tizenötödik helyen ért célba

MH/MTI
 2025. december 7. vasárnap. 16:51
Megosztás

Szabó Nóra 2:27:06 órás teljesítménnyel a 15. helyen végzett vasárnap a valenciai maratoni futóversenyen, ez az idei legjobb magyar eredmény a nőknél.

Szabó Nóra minden idők második legjobb magyar női eredményét repesztette
Szabó Nóra minden idők második legjobb magyar női eredményét futotta
Fotó: AFP/POOL/Robert Ghement

A magyar szövetség a közösségi oldalán kiemelte: ez minden idők második legjobb magyar női eredménye a klasszikus, 42,195 kilométeres távon. Az országos csúcsot a 37 éves Szabó tartja 2:25:52 órával, ezt az időt éppen egy éve, 2024. december elsején, ugyancsak Valenciában érte el.

A nők versenyét a kenyai Joyciline Jepkosgei nyerte a spanyolországi viadalon kereken 2:14 órás eredménnyel, ami a világ idei legjobbja. A második a világbajnoki címvédő, olimpiai bajnok honfitársa, Peres Jepchirchir lett 2:14:43-mal, míg a harmadik helyen a belga Chloe Herbiet végzett 2:20:38-cal.

A férfiak versenyében is kenyai siker született John Korir (2:02:25 ó) révén.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink