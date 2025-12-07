Sport
Simán győzött és újra a tabella élén a Fradi
Négy napon belül kétszer győzték le a zöld-fehérek a Kisvárdát
A hazaiak az első pillanattól kezdve támadólag léptek fel, így a kisvárdai kapusnak tíz perc alatt két ziccert kellett hárítania, de harmadjára már Popovics sem tudott segíteni, amikor Makreckis szerzett labdát Jovicictől, majd tökéletesen szolgálta ki Nagy Barnabást. A túloldalon az ujjsérülés miatt hiányzó Dibuszt helyettesítő Grófnak először 15 perc után akadt dolga. A Ferencváros továbbra is nagy fölényben futballozott, így a szünetig Ötvös büntetőjével, majd Yusuf góljával sikerült magabiztossá növelnie az előnyét.
A bizonytalan kisvárdai védelem összetételén kettőt változtatott Révész Attila vezetőedző, csapata pedig sokkal aktívabban kezdte a második játékrészt. A küzdelem kiegyenlítetté vált, részben azért is, mert az FTC visszavett a tempóból szem előtt tartva a csütörtöki nemzetközi kupamérkőzését az Európa-liga alapszakaszában. A meccs így különösebb izgalmak nélkül, csendesen csordogált egészen a lefújásig.
Fizz Liga, 16. forduló: Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 3-0 (3-0) Groupama Aréna, 7057 néző, v.: Bogár gólszerzők: Nagy B. (11.), Ötvös (21., 11-esből), Yusuf (26.) sárga lap: Novothny (13.), Nagy K. (75.), Cipetic (90.)
Ferencvárosi TC: Gróf - Cissé (Romao, 71.), Raemaekers, Szalai G. (Lakatos, 85.) - Makreckis, Ötvös, Levi, Zachariassen (Madarász, 63.), Nagy B. - Varga B. (Pesic, 71.), Yusuf (Joseph, 71.)
Kisvárda Master Good: Popovics - Cipetic, Jovicic (Lippai, a szünetben), Chlumecky, Medgyes (Körmendi, a szünetben) - Melnyik, Popoola (Szőr, 61.) - Nagy K., Bíró, Matanovic (Pintér, 69.) - Novothny (Jordanov, 61.)