Simán győzött és újra a tabella élén a Fradi

Már az első félidőben eldőlt minden, a fővárosiak olykor közönségszórakoztató játékkal örvendeztették meg szurkolóikat. A címvédő és éllovas Ferencváros három gólig jutott a vendég Kisvárda ellen a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén.

A hazaiak az első pillanattól kezdve támadólag léptek fel, így a kisvárdai kapusnak tíz perc alatt két ziccert kellett hárítania, de harmadjára már Popovics sem tudott segíteni, amikor Makreckis szerzett labdát Jovicictől, majd tökéletesen szolgálta ki Nagy Barnabást. A túloldalon az ujjsérülés miatt hiányzó Dibuszt helyettesítő Grófnak először 15 perc után akadt dolga. A Ferencváros továbbra is nagy fölényben futballozott, így a szünetig Ötvös büntetőjével, majd Yusuf góljával sikerült magabiztossá növelnie az előnyét.

A bizonytalan kisvárdai védelem összetételén kettőt változtatott Révész Attila vezetőedző, csapata pedig sokkal aktívabban kezdte a második játékrészt. A küzdelem kiegyenlítetté vált, részben azért is, mert az FTC visszavett a tempóból szem előtt tartva a csütörtöki nemzetközi kupamérkőzését az Európa-liga alapszakaszában. A meccs így különösebb izgalmak nélkül, csendesen csordogált egészen a lefújásig.