2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Simán győzött és újra a tabella élén a Fradi

Négy napon belül kétszer győzték le a zöld-fehérek a Kisvárdát

MH/MTI
 2025. december 7. vasárnap. 19:53
Frissítve: 2025. december 8. 9:41
Megosztás

Már az első félidőben eldőlt minden, a fővárosiak olykor közönségszórakoztató játékkal örvendeztették meg szurkolóikat. A címvédő és éllovas Ferencváros három gólig jutott a vendég Kisvárda ellen a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén.

Simán győzött és újra a tabella élén a Fradi
A címvédő és éllovas Ferencváros 3-0-ra legyőzte a vendég Kisvárdát a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén
Fotó: Facebook/FTC

A hazaiak az első pillanattól kezdve támadólag léptek fel, így a kisvárdai kapusnak tíz perc alatt két ziccert kellett hárítania, de harmadjára már Popovics sem tudott segíteni, amikor Makreckis szerzett labdát Jovicictől, majd tökéletesen szolgálta ki Nagy Barnabást. A túloldalon az ujjsérülés miatt hiányzó Dibuszt helyettesítő Grófnak először 15 perc után akadt dolga. A Ferencváros továbbra is nagy fölényben futballozott, így a szünetig Ötvös büntetőjével, majd Yusuf góljával sikerült magabiztossá növelnie az előnyét.

A bizonytalan kisvárdai védelem összetételén kettőt változtatott Révész Attila vezetőedző, csapata pedig sokkal aktívabban kezdte a második játékrészt. A küzdelem kiegyenlítetté vált, részben azért is, mert az FTC visszavett a tempóból szem előtt tartva a csütörtöki nemzetközi kupamérkőzését az Európa-liga alapszakaszában. A meccs így különösebb izgalmak nélkül, csendesen csordogált egészen a lefújásig.

Fizz Liga, 16. forduló: Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 3-0 (3-0) Groupama Aréna, 7057 néző, v.: Bogár gólszerzők: Nagy B. (11.), Ötvös (21., 11-esből), Yusuf (26.) sárga lap: Novothny (13.), Nagy K. (75.), Cipetic (90.)

Ferencvárosi TC: Gróf - Cissé (Romao, 71.), Raemaekers, Szalai G. (Lakatos, 85.) - Makreckis, Ötvös, Levi, Zachariassen (Madarász, 63.), Nagy B. - Varga B. (Pesic, 71.), Yusuf (Joseph, 71.)

Kisvárda Master Good: Popovics - Cipetic, Jovicic (Lippai, a szünetben), Chlumecky, Medgyes (Körmendi, a szünetben) - Melnyik, Popoola (Szőr, 61.) - Nagy K., Bíró, Matanovic (Pintér, 69.) - Novothny (Jordanov, 61.)

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink