2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Otthon kapott ki a Real Madrid

Kilenc emberrel fejezte be Xabi Alonso csapata

MH
 2025. december 8. hétfő. 6:53
Frissítve: 2025. december 8. 9:37
Megosztás

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 15. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén a Real Madrid nagy meglepetésre hazai pályán 2–0-ra kikapott a Celta Vigótól.

Otthon kapott ki a Real Madrid
Kilenc emberrel fejezte be a meccset és kikapott otthon a Real Madrid
Fotó: AFP/Thomas Coex

A Real Madrid az első félidőben ugyan nagy fölényben futballozott, sok helyzetet azonban nem tudott kialakítani a Celta kapuja előtt. A madridiak a 46. percben jártak a legközelebb a vezetéshez, ekkor Vinícius Júnior lövését védte Ionut Radu. Előtte Arda Güler sem járt messze a góltól, de a közeli lövése elkerülte a vigói kaput. A vendégek jól védekeztek az első negyvenöt percben, és egy-egy kontrával néha ráijesztettek a rekordbajnokra - tudósított az nso.hu.

A második félidő még rosszabbul kezdődött a Real Madrid számára, mint az első: az 53. percben ugyanis váratlanul előnybe került a Celta Vigo, miután Williot Swedberg ragyogó technikai mozdulattal Thibaut Courtois kapujába juttatta a labdát, 0-1.

Nem sokkal később újabb csapás érte a madridiakat: a 64. percben Fran García egy perc alatt begyűjtötte második sárga lapját is, így idő előtt mehetett az öltözőbe – a Real Madrid így emberhátrányban volt kénytelen futballozni a folytatásban.

A hazaiak az emberhátrány ellenére javítottak játékukon a folytatásban, és beszorították a Celta Vigót, amely azonban stabilan védekezett. Hiába próbálkozott Vinícius Júnir, Kylian Mbappé, sőt a csereként beállított Gonzalo García is, támadásban ezúttal nem volt elég pontos a fehérmezes együttes.

A 92. percben ismét villant a piros: Álvaro Carreras elvesztette a fejét, és egymás után begyűjtött két sárgát, így őt is kiállította a játékvezető. A Real Madrid kilenc mezőnyjátékossal fejezte be az összecsapást, a Celta pedig egy újabb góllal a 93. percben eldöntötte a három pont sorsát: ekkor hátul már teljesen fellazult a hazai csapat, Iago Aspas Swedberget hozta ziccerbe, aki kicselezte Courtoist, és gyakorlatilag besétált a kapuba, kialakítva a 0–2-es végeredményt.

SPANYOL LA LIGA - 15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Real Madrid–Celta Vigo 0–2 (Swedberg 53., 90+3.)
Kiállítva: Fran García (64., Real Madrid), Carreras (90+2., Real Madrid)

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink