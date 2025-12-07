2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Késely Ajna bronzérmes 1500 méter gyorson

Ez volt a hatodik érme a magyar csapatnak a kontinensviadalon

MH/MTI
 2025. december 7. vasárnap. 23:59
Megosztás

Késely Ajna bronzérmet nyert az 1500 méteres gyorsúszás vasárnapi döntőjében, a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokság zárónapján.

Késely Ajna bronzérmes 1500 méter gyorson
Késely Ajna a női 1500 méteres gyorsúszás bronzérmese a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon a lengyelországi Lublinban 2025. december 7-én
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az már néhány perccel a rajt után eldőlt, hogy Simona Quadarella nyeri a számot, az olaszok kiválósága ugyanis kétszáz méter után már óriási fölénnyel vezetett. Késely a táv felénél másfél másodperccel volt lemaradva a harmadik helyen tempózó spanyol riválisától, és egyértelműen versenyben volt a dobogóért.

Kétszáz méterrel a cél előtt gyakorlatilag hárman harcoltak egy éremért - a német Maya Werner ezüstjét sem fenyegette már veszély -, a magyar versenyző remekül osztotta be az erejét, aminek köszönhetően 15:51.73 perces idővel harmadikként csapott célba.

Korábban Sárkány Zalán 800 méter gyorson arany-, 1500-on pedig ezüstérmet szerzett, míg Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4x50 méteres mixed vegyesváltó volt második.

Eredmények: női 1500 m gyors, Európa-bajnok: Simona Quadarella (Olaszország) 15:29.93, 2. Maya Werner (Németország) 15:47.00, 3. KÉSELY AJNA 15:51.73.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink