Késely Ajna bronzérmes 1500 méter gyorson

Az már néhány perccel a rajt után eldőlt, hogy Simona Quadarella nyeri a számot, az olaszok kiválósága ugyanis kétszáz méter után már óriási fölénnyel vezetett. Késely a táv felénél másfél másodperccel volt lemaradva a harmadik helyen tempózó spanyol riválisától, és egyértelműen versenyben volt a dobogóért.

Kétszáz méterrel a cél előtt gyakorlatilag hárman harcoltak egy éremért - a német Maya Werner ezüstjét sem fenyegette már veszély -, a magyar versenyző remekül osztotta be az erejét, aminek köszönhetően 15:51.73 perces idővel harmadikként csapott célba.

Korábban Sárkány Zalán 800 méter gyorson arany-, 1500-on pedig ezüstérmet szerzett, míg Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4x50 méteres mixed vegyesváltó volt második.