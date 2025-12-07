Sport
Késely Ajna bronzérmes 1500 méter gyorson
Ez volt a hatodik érme a magyar csapatnak a kontinensviadalon
Az már néhány perccel a rajt után eldőlt, hogy Simona Quadarella nyeri a számot, az olaszok kiválósága ugyanis kétszáz méter után már óriási fölénnyel vezetett. Késely a táv felénél másfél másodperccel volt lemaradva a harmadik helyen tempózó spanyol riválisától, és egyértelműen versenyben volt a dobogóért.
Kétszáz méterrel a cél előtt gyakorlatilag hárman harcoltak egy éremért - a német Maya Werner ezüstjét sem fenyegette már veszély -, a magyar versenyző remekül osztotta be az erejét, aminek köszönhetően 15:51.73 perces idővel harmadikként csapott célba.
Korábban Sárkány Zalán 800 méter gyorson arany-, 1500-on pedig ezüstérmet szerzett, míg Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4x50 méteres mixed vegyesváltó volt második.
Eredmények: női 1500 m gyors, Európa-bajnok: Simona Quadarella (Olaszország) 15:29.93, 2. Maya Werner (Németország) 15:47.00, 3. KÉSELY AJNA 15:51.73.