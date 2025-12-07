Elkészült a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportszakaszának programja: az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő vb nyitómérkőzését a társházigazda Mexikó vívja a Dél-afrikai Köztársaság válogatottjával a mexikóvárosi Azték Stadionban, amely otthont adott az 1970-es és 1986-os vb-döntőnek is. Érdekesség, hogy ez a két együttes játszotta a 2010-es világbajnokság első meccsét is.

Itt a foci-vb csoportszakaszának programja

A június 11-én kezdődő esemény 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban.

A csoport június 11., csütörtök Mexikó - Dél-afrikai Köztársaság, Mexikóváros, 21.00 június 12., péntek Koreai Köztársaság- Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország, Guadalajara, 4.00 június 18., csütörtök Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország - Dél-afrikai Köztársaság, Atlanta, 18.00 június 19., péntek Mexikó-Koreai Köztársaság, Guadalajara, 3.00 június 25., csütörtök Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország - Mexikó, Mexikóváros, 3.00 Dél-afrikai Köztársaság - Koreai Köztársaság, Monterrey, 3.00

B csoport június 12., péntek Kanada - Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Toronto, 21.00 június 13., szombat Katar-Svájc, Santa Clara, 21.00 június 18., csütörtök Svájc - Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Los Angeles, 21.00 június 19., péntek Kanada-Katar, Vancouver, 0.00 június 24., szerda Svájc-Kanada, Vancouver, 21.00 Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina - Katar, Seattle, 21.00

C csoport június 14., vasárnap Brazília-Marokkó, New York, 0.00 Haiti-Skócia, Boston, 3.00 június 20., szombat Skócia-Marokkó, Boston, 0.00 Brazília-Haiti, Philadelphia, 3.00 június 25., péntek Skócia-Brazília, Miami, 0.00 Marokkó-Haiti, Atlanta, 0.00

D csoport június 13., szombat Egyesült Államok-Paraguay, Los Angeles, 3.00 június 14., vasárnap Ausztrália - Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó, Vancouver, 6.00 június 20., szombat Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó - Paraguay, Santa Clara, 6.00 Egyesült Államok-Ausztrália, Seattle, 21.00 június 26., péntek Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó - Egyesült Államok, Los Angeles, 4.00 Paraguay-Ausztrália, Santa Clara, 4.00

E csoport június 14., vasárnap Németország-Curacao, Houston, 19.00 június 15., hétfő Elefántcsontpart-Ecuador, Philadelphia, 1.00 június 20., szombat Németország-Elefántcsontpart, Toronto, 22.00 június 21., vasárnap Ecuador-Curacao, Kansas City, 2.00 június 25., csütörtök Ecuador-Németország, New York, 22.00 Curacao-Elefántcsontpart, Philadelphia, 22.00

F csoport június 14., vasárnap Hollandia-Japán, Dallas, 22.00 június 15., hétfő Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia - Tunézia, Monterrey, 4.00 június 20., szombat Hollandia - Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Houston, 19.00 június 21., vasárnap Tunézia-Japán, Monterrey, 6.00 június 26., péntek Japán - Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Dallas, 1.00 Tunézia-Hollandia, Kansas City, 1.00

G csoport június 15., hétfő Belgium-Egyiptom, Seattle, 21.00 június 16., kedd Irán - Új-Zéland, Los Angeles, 3.00 június 21., vasárnap Belgium-Irán, Los Angeles, 21.00 június 22., hétfő Új-Zéland - Egyiptom, Vancouver, 3.00 június 27., szombat Egyiptom-Irán, Seattle, 5.00 Új-Zéland - Belgium, Vancouver, 5.00

H csoport június 15., hétfő Spanyolország - Zöld-foki Köztársaság, Atlanta, 18.00 június 16., szerda Szaúd-Arábia - Uruguay, Miami, 0.00 június 21., vasárnap Spanyolország - Szaúd-Arábia, Atlanta, 18.00 június 22., hétfő Uruguay - Zöld-foki Köztársaság, Miami, 0.00 június 27., szombat Zöld-foki Köztársaság - Szaúd-Arábia, Houston, 2.00 Uruguay-Spanyolország, Guadalajara, 2.00

I csoport június 16., kedd Franciaország-Szenegál, New York, 21.00 június 17., szerda Irak/Bolívia/Suriname - Norvégia, Boston, 0.00 június 22., hétfő Franciaország - Irak/Bolívia/Suriname, Philadelphia, 23.00 június 23., kedd Norvégia-Szenegál, New York, 2.00 június 26., péntek Norvégia-Franciaország, Boston, 21.00 Szenegál - Irak/Bolívia/Suriname, Toronto, 21.00

J csoport június 16., szerda Argentína-Algéria, Kansas City, 3.00 Ausztria-Jordánia, Santa Clara, 6.00 június 22., hétfő Argentína-Ausztria, Dallas, 19.00 június 23., kedd Jordánia-Algéria, Santa Clara, 5.00 június 28., vasárnap Algéria-Ausztria, Kansas City, 4.00 Jordánia-Argentína, Dallas, 4.00

K csoport június 17., szerda Portugália - Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Houston, 19.00 június 18., csütörtök Üzbegisztán-Kolumbia, Mexikóváros, 4.00 június 23., kedd Portugália-Üzbegisztán, Houston, 19.00 június 24., szerda Kolumbia - Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Guadalajara, 4.00 június 28., vasárnap Kolumbia-Portugália, Miami, 1.30 Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia - Üzbegisztán, Atlanta, 1.30

L csoport június 17., szerda Anglia-Horvátország, Dallas, 22.00 június 18., csütörtök Ghána-Panama, Toronto, 1.00 június 23., kedd Anglia-Ghána, Boston, 22.00 június 24., szerda Panama-Horvátország, Toronto, 1.00 június 27., szombat Panama-Anglia, New York, 23.00 Horvátország-Ghána, Philadelphia, 23.00