Hazai környezetben továbbra is hibátlanok Gulácsiék

A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig 6-0-ra legyőzte szombat este hazai pályán az Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában, így pályaválasztóként továbbra is százszázalékos.

A kapus és a magyar válogatott védő ezúttal is a kezdőcsapatban szerepelt. A lipcseiek az első félidő végére kétgólos előnyre tettek szert, az osztrák Christoph Baumgartner hatodik gólját szerezte a bajnokságban. Szünet után az elefántcsontparti Yan Diomande mesterhármast ért el, de büntetőből David Raum is betalált. Ole Werner vezetőedző együttese öt hazai mérkőzéséből mind az ötöt megnyerte, szerzett 18 gólt, és csak hármat kapott.

Bundesliga, 13. forduló: RB Leipzig-Eintracht Frankfurt 6-0 (2-0), korábban: Augsburg-Bayer Leverkusen 2-0 (2-0), 1. FC Köln-St. Pauli 1-1 (0-0), VfB Stuttgart-Bayern München 0-5 (0-1), Heidenheim-SC Freiburg 2-1 (0-1), VfL Wolfsburg-Union Berlin 3-1 (2-0).

A tabella: 1. Bayern München 37 pont, 2. RB Leipzig 29, 3. Borussia Dortmund 25, 4. Bayer Leverkusen 23, 5. TSG Hoffenheim 23, 6. VfB Stuttgart 22, 7. Eintracht Frankfurt 21...18. Mainz 6.