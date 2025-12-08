Golovin Vlagyimir: Szenzációsak a lányaink, megmutatták, mire képesek

Golovin Vlagyimir szerint szenzációsak az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott tagjai és vasárnap este a dán csapattól elszenvedett 28-27-es vereség során is megmutatták, mire képesek a holland-német közös rendezésű világbajnokságon.

A szövetségi kapitány az MTI-nek arról beszélt: örül, hogy elfelejtették a pénteki, Japán elleni 26-26-os döntetlennel zárult meccset és nem foglalkoztak vele.

"Tudom, hogy mire vagyunk képesek, a felkészülés során is megmutattuk, hogy nagyon jó teljesítményt tudunk nyújtani. A szívünk, az eszünk ott volt a pályán hatvan percen keresztül. Talán a végjátékban, amikor a dán válogatott átvette a vezetést, ott egy kicsit elkapkodtuk" - fejtette ki Golovin.

"Nem sűrűn játszunk ilyen csapatok ellen ilyen végjátékokat. Nagyon akartunk, talán ettől kicsit elvitt bennünket a hév, de összességében szenzációsak a lányaink, megmutatták mire képesek, nagyon örülök neki!" - szögezte le. Kitért rá: több hasonló találkozó birtokában lehet, hogy higgadtabbak lettek volna.- "Ám ingyen senki nem adja ezt, tapasztalni kell. Bármennyire is csak egygólos vereséggel zártuk a mérkőzést, ebből csak építkezni lehet és ez a játék előre visz" - vélekedett.

Kitért Vámos Petrára, aki betegség miatt kihagyta a találkozót, mint elmondta, a betegséget egy ideje hordta magában a nemzeti csapat kulcsszereplőjének számító irányító, és a Japán elleni kiélezett meccs hozta ki belőle, ám bízik abban, hogy három nap múlva már rendben lesz.

A magyar válogatott ellenfele a szerdai negyeddöntőben a címvédő francia és a társházigazda holland csapat közül az lesz, amely első helyen végez a III. csoport hétfőn záruló küzdelmeiben.