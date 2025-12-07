Fizz Liga: A Győr négy napon belül másodszor is legyőzte a Kazincbarcikát

A zöld-fehérek szerdán idegenben is 3-1-re múlták felül az immár hat kör óta nyeretlen újoncot. Az ETO sikerével 4572 nap után állt a tabella élére, de a forduló előtt listavezető és címvédő Ferencváros később lép pályára.

Nagy lendülettel kezdett az esélyesebb hazai csapat, amely igyekezett minél hamarabb vezetést szerezni, Gyollainak már a második percben nagyot kellett védenie. Nem sokkal később a videobíró még megmentette a vendégeket a bekapott góltól - Benbuali kézzel ért a labdához Gavric találata előtt -, de a szerb játékos második gólja már érvényes volt. Előnyben sem vett vissza a tempóból a Győr, de eleinte hiába volt számos helyzete, csak kapufákig jutott Gavric és Benbuali révén, mígnem közvetlenül a szünet előtt Stefulj egy bal oldali szöglet után lőtt gólt.

A barcikaiak kettős cserével próbálták frissíteni a csapatukat, ennek ellenére a második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, azaz továbbra is a zöld-fehérek irányítottak, Gyollai pedig nagyszerű védésekkel tartotta meccsben az együttesét, amely aztán teljesen váratlanul szépített a győri kapus hibájából, ugyanis Petras egy beadásnál ráütötte a labdát Ráczra. Ezt követően visszaesett az iram és a színvonal is, a játék pedig kiegyenlítetté vált, így ebben az időszakban egyáltalán nem forogtak veszélyben a kapuk. A hazaiak a hetvenedik percben új lendületet kaptak Schön beállításától, aki a bal oldalon rendre a rivális védelme mögé került. Az ETO a rendes játékidő utolsó percében zárta le végleg a találkozót a csereként beállt Huszár közeli találatával. Az eredmény még így a Kazincbarcikára nézve volt hízelgő, mert a csapatok között játékban osztálykülönbség volt.