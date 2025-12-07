2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Fizz Liga: A Győr négy napon belül másodszor is legyőzte a Kazincbarcikát

A labdarúgó NB I 16. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén történt

MH/MTI
 2025. december 7. vasárnap. 18:59
Megosztás

A zöld-fehérek szerdán idegenben is 3-1-re múlták felül az immár hat kör óta nyeretlen újoncot. Az ETO sikerével 4572 nap után állt a tabella élére, de a forduló előtt listavezető és címvédő Ferencváros később lép pályára.

Fizz Liga: A Győr négy napon belül másodszor is legyőzte a Kazincbarcikát
Bő egy évtized után vezeti újra az élvonalbeli tabellát a győri zöld-fehér csapat
Fotó: Facebook/ETO FC Győr

Nagy lendülettel kezdett az esélyesebb hazai csapat, amely igyekezett minél hamarabb vezetést szerezni, Gyollainak már a második percben nagyot kellett védenie. Nem sokkal később a videobíró még megmentette a vendégeket a bekapott góltól - Benbuali kézzel ért a labdához Gavric találata előtt -, de a szerb játékos második gólja már érvényes volt. Előnyben sem vett vissza a tempóból a Győr, de eleinte hiába volt számos helyzete, csak kapufákig jutott Gavric és Benbuali révén, mígnem közvetlenül a szünet előtt Stefulj egy bal oldali szöglet után lőtt gólt.

A barcikaiak kettős cserével próbálták frissíteni a csapatukat, ennek ellenére a második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, azaz továbbra is a zöld-fehérek irányítottak, Gyollai pedig nagyszerű védésekkel tartotta meccsben az együttesét, amely aztán teljesen váratlanul szépített a győri kapus hibájából, ugyanis Petras egy beadásnál ráütötte a labdát Ráczra. Ezt követően visszaesett az iram és a színvonal is, a játék pedig kiegyenlítetté vált, így ebben az időszakban egyáltalán nem forogtak veszélyben a kapuk. A hazaiak a hetvenedik percben új lendületet kaptak Schön beállításától, aki a bal oldalon rendre a rivális védelme mögé került. Az ETO a rendes játékidő utolsó percében zárta le végleg a találkozót a csereként beállt Huszár közeli találatával. Az eredmény még így a Kazincbarcikára nézve volt hízelgő, mert a csapatok között játékban osztálykülönbség volt.

Fizz Liga, 16. forduló: ETO FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 3-1 (2-0) Győr, 3960 néző, v.: Káprály gólszerzők: Gavric (18.), Stefulj (44.), Huszár (90.), illetve Rácz (56.) sárga lap: Kártik (77.)

ETO FC: Petras - Vladoiu, Csinger, Krpic, Stefulj - Anton - Bánáti (Huszár, 70.), Gavric (Njie, 86.), Vitális (Tóth R., 86.), Bumba (Schön, 70.) - Benbuali (Piscsur, 92.)

Kolorcity Kazincbarcika SC: Gyollai - Baranyai, Rácz, Rasheed, Deutsch (Slogar, a szünetben) - Balázsi (Major, a szünetben), Meszhi, Kártik, Szőke - Könyves (Schuszter, 94.), Ubochioma (Makrai, 53.)

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink