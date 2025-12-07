Sport
Fantasztikusan játszottak a magyar lányok, de a dánok győztek
Támadhattunk a döntetlenért, de jobban sikerült a skandinávok hajrája
Az Európa-bajnoki bronzérmes és biztos negyeddöntős magyar női kézilabda-válogatott rotterdami középdöntős csoportja második helyén zárt, miután a vasárnap esti záró rangadón 28-27-re kikapott a tavalyi kontinensviadalon második dán csapattól a holland-német közös rendezésű világbajnokságon.
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesének nyernie kellett a csoportelsőség megszerzéséhez, ám egyik kulcsjátékosa, az irányító Vámos Petra nélkül.
Simon Petra azonban jól vette át a helyét, és az első félidőben a tornán látott eddigi legjobbját nyújtotta a nemzeti csapat, amely támadásban és védekezésben egyaránt koncentrált volt, Szemerey Zsófi pedig remekelt a kapuban. A 42. percben már 23-18-ra vezetett az Eb-bronzérmes, innen 24-24-nél egyenlített Dánia, majd a hajrában a vezetést is átvette, és végül megnyerte a csoportot.
A magyar válogatott ellenfele a legjobb nyolc között a címvédő francia és a társházigazda holland csapat közül az lesz, amely első helyen végez a III. csoport hétfőn záruló küzdelmeiben.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG - KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
I. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–DÁNIA 27–28 (15–13)
Magyarország: Szemerey - Falusi-Udvardi, Simon 8, Klujber 6, Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton 3, cserék: Papp, Faragó Lea, Albek 4, Bordás, Szmolek 1, Csíkos 1, Kovács, Hársfalvi, Bukovszky