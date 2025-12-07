Fantasztikusan játszottak a magyar lányok, de a dánok győztek

Vasárnap Magyarország–Dánia rangadót rendeztek Hollandiában a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 3., azaz utolsó fordulójában, a tét a csoportelsőség volt. Szinte végig vezettek Simon Petráék, de a rutin, a hajrá a dánoké volt, így is az utolsó másodpercekben a magyar válogatott támadhatott a döntetlenért.

Tóvizi Petra (b), Klujber Katrin (j) és a dán Anne Mette Hansen a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 3. fordulójában játszott Magyarország - Dánia mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 7-én

Az Európa-bajnoki bronzérmes és biztos negyeddöntős magyar női kézilabda-válogatott rotterdami középdöntős csoportja második helyén zárt, miután a vasárnap esti záró rangadón 28-27-re kikapott a tavalyi kontinensviadalon második dán csapattól a holland-német közös rendezésű világbajnokságon.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesének nyernie kellett a csoportelsőség megszerzéséhez, ám egyik kulcsjátékosa, az irányító Vámos Petra nélkül.

Simon Petra azonban jól vette át a helyét, és az első félidőben a tornán látott eddigi legjobbját nyújtotta a nemzeti csapat, amely támadásban és védekezésben egyaránt koncentrált volt, Szemerey Zsófi pedig remekelt a kapuban. A 42. percben már 23-18-ra vezetett az Eb-bronzérmes, innen 24-24-nél egyenlített Dánia, majd a hajrában a vezetést is átvette, és végül megnyerte a csoportot.

A magyar válogatott ellenfele a legjobb nyolc között a címvédő francia és a társházigazda holland csapat közül az lesz, amely első helyen végez a III. csoport hétfőn záruló küzdelmeiben.