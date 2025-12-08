Sport
Az Újpestet is legyőzte a Zalaegerszeg és már a hetedik
A vendégek kapusa, Gundel-Takács Bence 419 perce nem kapott gólt az NB I-ben
Az Újpest a legrosszabb hazai teljesítménnyel rendelkezik a teljes mezőnyben, mivel a júliusi, Diósgyőr elleni idénynyitó-győzelem óta, nem nyert bajnokit a Szusza Ferenc Stadionban, két döntetlen és öt vereség a mérlege.
A Zalaegerszeg a legutóbbi öt fordulóban a megszerezhető 15 pontból 12-t begyűjtött, ráadásul a listavezető Ferencvárost, a második helyezett ETO FC Győrt és a negyedik Paksot is legyőzte, vagyis az Újpest ellen sem számított esélytelennek. Különösképpen, hogy legutóbbi két bajnokiját megnyerte a Szusza Ferenc Stadionban. Bár a vendégektől offenzív futballra nem lehetett számítani, a 18. percben Skribek Alen távoli lövését követően Banai Dávid a lécre ütötte a labdát. Az első félidő színvonalár jellemző, hogy ez a lövés volt az egyetlen gólszerzési lehetőség, vagyis a házigazda egyszer sem veszélyeztette az ellenfél kapuját.
Szünet után a vendégek pontosabb támadásokat vezettek, és Maxsuell Alegria közeli lövésénél újra az újpesti kapus védésére volt szükség, hogy a lila-fehérek ne kerüljenek hátrányba. Aztán az 59. percben már Banai sem segített, mert egy mintaszerű ZTE-támadásnál Szendrei Norbert és Skribek Alen összejátéka végén Joao Victor két méterről megszerezte a vezetést. A hátrányba kerülő Újpest meddő mezőnyfölényre tett szert, de csak a 87. percben találta el először a kaput. A végeredményt a csereként pályára lépett Krajcsobóvics Ábel állította be a 93. percben.
Fizz Liga, 16. forduló: Újpest FC-Zalaegerszegi TE FC 0-2 (0-0) Szusza Ferenc Stadion, 3057 néző, v.: Rúsz gólszerzők: Joao Victor (58.), Krajcsovics (93.) sárga lap: Tajti (16.), illetve Joao Victor (58.), Bodnár G. (81.)
Újpest FC: Banai - Fiola (Ljujic, 84.), Nunes, Kaczvinszki, Kobouri - Matko (Medeiros, 62.), Rasak, Lacoux, Horváth K. (Geiger, 88.) - Beridze (Tucic, 84.), Tajti (Vlijter, 62.)
Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács - Bodnár G. (Nyíri, 92.), Peraza, Várkonyi, Csonka - Kiss B. (López, 92.), Amato, Szendrei, Skribek (Bakti, 74.) - Joao Victor (Lima, 74.), Maxsuell Alegria (Krajcsovics, 81.)