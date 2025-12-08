2025. december 8., hétfő

Előd

Sport

A Napoli győzött a Juventus elleni rangadón

A győzelem jutalma a tabella első helye lett

 2025. december 8. hétfő. 7:59
2025. december 8. 9:36
A Napoli hazai pályán 2-1-re legyőzte a Juventust vasárnap este, az olasz labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának rangadóján.

A Napoli győzött a Juventus elleni rangadón
Győzött és élre állt a Napoli
Fotó: NurPhoto via AFP/Domenico Cippitelli

A meccset a hazaiak kezdték jobban és Rasmus Hojlund góljával már a hetedik percben vezetéshez jutottak. A folytatásban kevés helyzetet hozott a mérkőzés, ám végig a házigazda volt a veszélyesebb, ennek ellenére a torinóiak Kenan Yildiz révén az 59. percben egyenlítettek. Viszont Hojlund a 78. percben ismét betalált, ezzel pedig csapata mindhárom pontot begyűjtötte.

Serie A, 14. forduló: SS Lazio-Bologna 1-1 (1-1), SSC Napoli-Juventus 2-1 (1-0), korábban: Cremonese-Lecce 2-0 (0-0), Cagliari-AS Roma 1-0 (0-0), szombaton játszották: Hellas Verona-Atalanta 3-1 (2-0), Sassuolo-Fiorentina 3-1 (2-1), Internazionale-Como 4-0 (1-0), hétfőn játsszák: Pisa-Parma 15.00, Udinese-Genoa 18.00, Torino-AC Milan 20.45.

A tabella: 1. SSC Napoli 31 pont, 2. Internazionale 30, 3. AC Milan 28, 4. AS Roma 27, 5. Bologna 25, 6. Como 24, 7. Juventus 23...20. Fiorentina 6.

