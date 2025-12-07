A körmendiek nyerték a vasi klasszikust

Az utolsó negyedben állva hagyta Vas vármegyei riválisát a Körmend a férfi kosárlabda-bajnokság szombati játéknapjának utolsó mérkőzésén, ezzel 99-79-re legyőzte a mérkőzésen egy pillanatig sem vezető Falco KC Szombathelyt.

A két együttes 116. egymás elleni bajnokiját játszotta az élvonalban és 60. alkalommal nyert a Körmend. Az első negyedben a házigazda 17 ponttal elhúzott, és még a második közepén is vezetett 15-el, de a Szombathely elkezdett felzárkózni, a nagyszünetre tízpontosra, a harmadik játékrész végére pedig négypontosra faragta le a hátrányát. Az utolsó negyed 61-57-es körmendi vezetéssel kezdődött, de a vendégek képtelenek voltak tartani a lépést, és a házigazda az utolsó tíz percet 38-22-re nyerte meg, összességében pedig fölényesen a rangadót.

A Körmendnél két amerikai, a 32 pontot szerző Jalen Shamar Moore, illetve a 18 pontos Marchelus Avery volt a legeredményesebb, míg a Falco legjobbja Perl Zoltán volt szintén 18 ponttal.

Eredmények: Egis Körmend - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 99-79 (33-22, 16-20, 12-15, 38-22).

Korábban: NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Zalakerámia ZTE KK 105-72 (35-26, 26-14, 27-13, 17-19), Sopron KC - Kometa-KVGY Kaposvári KK 73-86 (28-14, 16-29, 17-15, 12-28), NKA Universitas Pécs - SZTE-Szedeák 95-81 (21-17, 23-20, 26-18, 25-26), Alba Fehérvár - MVM-OSE Lions 87-84 (19-27, 21-17, 26-22, 21-18).