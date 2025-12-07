2025. december 7., vasárnap

Sport

A Barcelona gólzáport zúdított a Betisre

Ferran Torres 40 perc alatt lőtt mesterhármast

 2025. december 7. vasárnap. 9:56
A FC Barcelona idegenben 5-3-ra legyőzte a Real Betist spanyol labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati játéknapján.

Ferran Torres mesterhármasa 3 pontot ért
Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Luis Contreras

A sevillai Olimpiai Stadionban lejátszott találkozón a hazaiak Antony góljával előnybe kerültek a 6. percben. Innen fordítottak a gránátvörös-kékek, akik a szünetben Ferran Torres mesterhármasával és Roony Bardghji találatával már 4-1-re vezettek. A második játékrész közepén Lamine Yamal tizenegyesből lőtte az ötödik barcelonai gólt. Diego Llorente egy szöglet után szépített öt perccel a vége előtt, a végeredményt pedig büntetőből állította be Cucho Hernandez a 90. percben.

A győzelmével megerősítette a helyét a Barcelona a tabella élén. La Liga, 15. forduló: Villarreal-Getafe 2-0 (1-0), Alavés-Real Sociedad 1-0 (1-0), Real Betis-FC Barcelona 3-5 (1-4), Athletic Bilbao-Atlético Madrid 1-0.

A tabella: 1. FC Barcelona 40 pont, 2. Real Madrid 36, 3. Villarreal 35, 4. Atlético Madrid 31, 5. Real Betis 24...20. Levante 9.

