Sárkány Zalán aranyérmes 800 méter gyorson

 2025. december 6. szombat. 20:47
Sárkány Zalán aranyérmet nyert 800 méteres gyorsúszásban szombaton a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon.

Sárkány Zalán aranyérmes 800 méter gyorson
A későbbi aranyérmes Sárkány Zalán a férfi 800 méteres gyorsúszás döntőjében a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon a lengyelországi Lublinban 2025. december 6-án.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Akárcsak a leghosszabb táv fináléjában, ezúttal is az ott második Sárkány, a szám világbajnoka, valamint a címvédő, két évvel ezelőtt Otopeniben világcsúccsal diadalmaskodó ír Daniel Wiffen különcsatájára lehetett számítani. Az Egyesült Államokban készülő magyar a pénteki előfutam után azt mondta, szerinte közel lehetnek a végén riválisa rekordjához (7:20.46).

A két középső pálya ezúttal elválasztotta őket, de már 100 méteren után látható távolságba kerültek a többiektől, és mindketten egymás felé vették levegőt.

A táv feléhez érve viszont úgy tűnt, Wiffen nem bírja, visszaesett a hatodik helyre, Sárkány tempóját csak a német Johannes Liebmann tudta valamennyire tartani, aki junior világcsúcsot úszott az előfutamban. Az ír aztán némi „pihenő” után 600 méterhez érve visszatért az üldözők közé, és pillanatok alatt visszajött a második helyre, láthatóan megnyitotta a hosszú hajrát.

Sárkány az utolsó 100 méternek 1.55 másodperces előnnyel vágott neki, ezúttal viszont nem engedte ki a kezéből a győzelmet és az októberi világkupa-fordulóban úszott országos csúcsát (7:29.50) tovább javítva, 7:26.84-es idővel diadalmaskodott. Wiffen végül csak harmadik lett a belga Lucas Henveaux mögött.

„Sokkal jobban összpontosítottam a futam előtt, mint máskor, ez most egyszerűen tökéletes volt. Olyan volt, mintha előre megtörtént volna velem ez az egész, hogy így tudom teljesíteni a stratégiát. A két amerikai edzőm és Szokolai Laci bácsi is azt mondta, hogy nagyon el kell kezdeni, a végén meg jöjjön a +Sárkány hajrá, ami közben fújni kell a füstöt és a tüzet is+” - nyilatkozott az MTI-nek Sárkány.

„Tudtam, hogy Wiffen a végén akar majd jönni, de nekem is ez volt a taktikám, és nem akartam, hogy újra előforduljon az, ami ezerötszázon” - jegyezte meg a magyar versenyző, aki immáron világ- és Európa-bajnok.

„Azt azért tegyük hozzá, hogy rövidpályán. Remélhetőleg egyszer ez majd nagymedencében is meg fog történni. Így hogy vb-t, Eb-t és világkupát is nyertem, kijelentem, hogy ez a kedvenc számom” - tette hozzá.

Ez a magyar csapat első aranyérme a lengyelországi kontinensviadalon. Eddig négy ezüst volt a „termés”, Sárkány mellett korábban Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4x50 méteres mixed gyorsváltó volt második.

Eredmények:

férfi 800 m gyors, Európa-bajnok:

SÁRKÁNY ZALÁN 7:26.84 perc

2. Lucas Henveaux (Belgium) 7:28.03

3. Daniel Wiffen (Írország) 7:30.14

