Előd

Kós Hubert győzött 100 méteres hátúszásban a US Openen

MH/ MTI
 2025. december 6. szombat. 14:31
Kós Hubert nyerte a 100 méteres hátúszás pénteki döntőjét a texasi Austinban zajló US Openen.

Fotó: Patrick McDermott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A nagymedencés viadal eredményközlője alapján a 200 méter hát olimpiai és világbajnoka a fináléban 52.63 másodperces idővel csapott célba, nem sokkal maradt el országos csúcsától (52.20).

A 22 éves magyar versenyző - aki a US Open miatt nem vesz részt a Lublinban jelenleg zajló rövidpályás Európa-bajnokságon - a 100 méter pillangó döntőjében is érdekelt volt, itt 51.72-vel az ötödik lett. Kós csütörtökön 200 méter vegyesen győzött és 50 méter háton harmadikként zárt.

A texasi viadal magyar idő szerint vasárnap hajnalban zárul.

