Késely Ajna döntős 1500 méter gyorson

MH/ MTI
 2025. december 6. szombat. 15:11
Késely Ajna bejutott az 1500 méteres gyorsúszás vasárnapi fináléjába a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon.

Késely Ajna a női 1500 méteres gyorsúszás előfutamában a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon a lengyelországi Lublinban 2025. december 6-án
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A leghosszabb számban a 24 éves magyar versenyző a második nevezési idővel várta a rajtot, végül 15:59.65 perccel összesítésben a negyedik helyen került a fináléba.

„Ez most nagyon fájt, de nem is várhattam mást így, hogy tegnap volt a nyolcszáz döntője. Bíztam benne, hogy a spanyol lány egy kicsit visszafogja magát, de nem így tett, ezért mennem kellett vele, de azért a végén tudtam egy kicsit spórolni is az energiával” - nyilatkozta az MTI-nek Késely.

A szám másik magyar versenyzője, az idén nyíltvízben rendkívül sikeresen szereplő, Európa-bajnoki címet, világbajnoki bronzot szerző Mihályvári-Farkas Viktória 16:10.23 másodperces idővel kilencedik, azaz elsőszámú tartalék lett.

A nap zárásaként Németh Nándor a brit Matthew Richards ellen szétúszásban állt rajtkőre 100 méter gyorson a döntőért, riválisa 14 századdal gyorsabb volt, így a magyar versenyző 46.30 másodperccel búcsúzott.

„Nagyon jóban vagyunk Matthew-val és nem értettük, miért így a délelőtti program végén kell megrendezni ezt a szétúszást. Tegnap a levezetés közben már készültünk az összecsapásra, amikor szóltak, hogy ma lesz. Sokkal jobb lett volna tegnap úszni, de ha jól tudom, akkor van egy szabály, hogy egy órának el kell telnie legalább, viszont pénteken az utolsó szám volt a száz gyors” - mondta az MTI-nek Németh, aki a versennyel kapcsolatban megjegyezte, megpróbált nem túl erősen kezdeni, hogy a hajrára maradjon energiája, a britek kiválósága azonban nem véletlenül bírta a végét, ugyanis nagy medencében világbajnok és ötkarikás ezüstérmes 200-on, továbbá kétszeres olimpiai bajnok a váltóval.

