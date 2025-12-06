Ferling szerint minimalizálni kell a hibák számát a dánok ellen

Ferling Bernadett szerint a magyar válogatottnak minimálisra kell csökkentenie a hibák számát a dán csapat ellen ahhoz, hogy legyen esélye a sikerre a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság rotterdami középdöntőjének utolsó fordulójában.

A negyeddöntőbe már bejutott két együttes, a tavalyi Európa-bajnokság második és harmadik helyezettje találkozik vasárnap 20.30-tól a rotterdami Ahoy Arenában: a kontinensbajnoki bronzérmes magyar együttes hét, az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán alakulat nyolc ponttal várja a záró kört, azaz a csoportelsőség megszerzéséhez győznie kell Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesének.

Ez az elmúlt húsz évben összesen kétszer sikerült az aktuális magyar válogatottnak: 2015. december 9-én, tehát két nap híján tíz évvel korábban Herningben a világbajnokság csoportkörében 29-22-re nyert a házigazda ellen, míg 2005-ben a vb bronzmérkőzésén Szentpéterváron 27-24-re kerekedett felül a nemzeti csapat. A húsz esztendővel ezelőtti találkozón kétszer volt eredményes Ferling Bernadett, aki az MTI-nek felidézte: átalakított, megfiatalított kerettel szerepeltek azon a vb-n, így kicsit még saját maguk számára is meglepetés volt a harmadik hely megszerzése.

„Jól sikerült az egész csapatnak az a találkozó, voltak olyanok, akik Dániában légióskodtak, ők különösen bizonyítani akartak, így minden összeállt. Akkor sem gondolták, hogy meg tudjuk őket verni, az előjelek nagyjából hasonlóak voltak, mint most, akkor sem mi voltunk az esélyesek” - fogalmazott a világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnoki bronzérmes korábbi kiválóság. Meglátása szerint a dán kézilabda alapértékei és stílusa most is teljesen ugyanolyanok, mint 2005-ben, a válogatottjukra jellemző, hogy a játékosok önbizalommal teltek.

„Nagyon vagányak és iszonyatosan gyorsak. Ezt látjuk tőlük ezen a világbajnokságon is: megpróbálnak labdát szerezni és abból néhány másodperc alatt be is fejezik a támadásukat, legtöbbször góllal teszik ezt” - mutatott rá Ferling, aki jelenleg az M4 Sport szakértőjeként dolgozik a vb-n.

Arról, mi lehet a kulcsa annak, hogy újabb tíz év után ezúttal is világbajnokságon sikerüljön nyerni Dánia ellen, ezzel folytatva a sormintát, úgy vélekedett, hogy a magyar válogatott hibáinak a számát a minimálisra kell csökkentenie, mivel ezeket rögtön megtorolják a skandinávok.

„Olyan befejezések kellenek, amelyek semmiképpen sem elszórt, kezükbe adott labdák, hanem minimum kapura lövések, hogy ne tudjanak minden alkalommal gyors támadást vezetni. A kemény védekezés és a jó kapusteljesítmény pedig ma már mindenki ellen alap” - szögezte le.

Kitért a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC játékosaira, Kristina Jörgensenre és Helena Elverre, akik kulcsfigurái a vasárnapi ellenfélnek.

„Szervezik a játékot, emellett nagyon gólerősek is, rájuk mindenképpen oda kell figyelni. Ez a recept, amit borzasztóan nehéz lesz megcsinálni, de a lányaink képesek rá, legalábbis nagyon bízunk benne.”

Dánia ellen eddig 53 mérkőzést játszott a magyar válogatott, amelynek szempontjából a mérleg 26 győzelem, három döntetlen és 24 vereség. A legutóbbi mérkőzésre 2022. november 10-én került sor, az Eb-középdöntőben, Ljubljanában, az a találkozó 29-27-es skandináv sikerrel zárult.

A középdöntőt követően a szerdai negyeddöntőben a társházigazda holland vagy a vb-címvédő francia együttes lesz a magyar csapat ellenfele. Ferling Bernadett mindkettőt látta játszani Rotterdamban, és mivel a franciák ellen van közelmúltbeli pozitív élmény, a tavalyi kontinensviadal 25-24-ös eredménnyel zárult bronzmérkőzése, „ahol megvertük őket és jól játszottunk ellenük”, így inkább őket választaná, amennyiben erre lehetősége lenne.

„Nagyon kemény ellenfél lenne mindkettő. Hollandia itthon van, teltház előtt játszik és egyébként is nagyon jó. Franciaország pedig mindig jó. Bármelyik is lesz, nem mi leszünk az esélyesek, de a lányok már tavaly is meglepetést szereztek a bronzmérkőzésen. Elvárásként semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy jussunk a legjobb négy közé, de nagyon vágyunk rá mindannyian” - zárta gondolatait Ferling.



Golovin Vlagyimir: a dánok esélyesek a végső győzelemre

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott vasárnapi ellenfele, Dánia esélyes a holland-német közös rendezésű világbajnokság megnyerésére.

„A dánok erőssége egyértelműen a csapategység, másrészt nem nagyon van gyenge pontjuk. A beállóposztról sérülés miatt hiányoznak olyan játékosok, akik kulcsemberek lehetnének, ezért most azt a posztot kevesebbet használják, de ez nem gyengíti a csapatukat” - nyilatkozta szombaton az MTI-nek a szakvezető.

Hozzátette: nagyon komoly a védekezésük, ezért nagyon nehéz megbontani, ráadásul az ellenfél minden labdaeladása és technikai hibája után nagyon gyorsan érkeznek a kapu elé, ezt meg kell akadályozni.

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott a csoportkörből három győzelemmel jutott tovább, a középdöntőben pedig egy siker és egy döntetlen a mérlege, így 12 év után ismét vb-negyeddöntőbe jutott. A vasárnap 20.30-kor kezdődő rotterdami mérkőzés tétje a csoportelsőség, az Eb-ezüst-, illetve olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánoknak ehhez a döntetlen is elegendő.

„Biztos vagyok benne, hogy a dánok érmesek lesznek, sőt a végső győzelemre is esélyesek. Mi a felkészülés során játszottuk a norvég válogatottal, márpedig a két csapatnak azonos a sebessége és a védekezése, sok a hasonlóság közöttük. Akkor tudtuk tartani a sebességüket, és vasárnap is az lesz a kulcskérdés, hogy fizikálisan hogyan bírjuk majd” - fejtette ki Golovin.

A magyarok a vb-t megelőző norvégiai felkészülési tornával együtt már nyolc mérkőzést játszottak bő két hét alatt. Ennek kapcsán a kapitány elárulta, játékosai biztosan fáradtak, ez egyértelmű, de ugyanez igaz az ellenfelekre is. Éppen ezért szombaton nem kézilabdáznak Klujber Katrinék, nem lesz labdás edzésük. Egyesek nehezebb feladatokat kapnak a konditeremben, mások rehabilitációs munkát végeznek, utána pedig felkészülnek a dánokra.

„Japán ellen a támadójátékunk nem igazán működött, és ez bizonytalanná tette az egész csapatot, ami furcsa. Én mindig kiemelem, hogy mentálisan már mennyire erősek vagyunk, de ez pénteken szerintem csak az utolsó tizenöt percben volt igaz. Előtte a bizonytalanság volt jellemző” - ismerte el a szakvezető.

Hozzátette, régen látta ilyennek a csapatot, legutóbb talán a 2022-es Európa-bajnokságon, a horvátok elleni csoportmeccsen. Utána foglalkoztak is a csoportstressz kérdésével, de most úgy látja, hogy sok minden megváltozott, részben azért is, mert az egy évvel ezelőtt Eb-bronzérmet nyert kerethez képest kilenc új ember került a csapatba, ezt pedig kezelni kell.

„Örülhetünk, hogy ez most történt meg, és nem egy még fontosabb mérkőzésen. Tegnap a szakmai stábbal arról beszéltünk, hogy amit felépítettünk, az bár nem nullázódott le, de vannak olyan dolgok, amiket újra kell építeni, hogy a csapat ugyanolyan legyen, mint egy évvel ezelőtt, a hazai Eb-n” - magyarázta.

Hozzáfűzte, már beszéltek róla, hogy kihez lehet hasonlítani a dán válogatottat, és arra jutottak, hogy támadójátékban azt kell produkálniuk, amit a norvégok elleni felkészülési találkozó első félidejében, vagy a svédek ellen hazai pályán a tavalyi kontinensviadalon. A magyar együttes két héttel ezelőtt Strauméban 33-27-re kapott ki az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő norvégoktól, akik a szünetben csak 17-16-ra vezettek.

„A tudásunk biztosan megvan hozzá, hiszen egyszer már meg tudtuk csinálni. Hatvan percig összpontosítanunk kell, hogy jó mérkőzést játsszunk velük” - utalt ismét a dánokra Golovin.