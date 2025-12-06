Értékes három pontot szerzett a DVTK a Nyíregyháza ellen

A Diósgyőr hazai pályán 2-0-ra nyert a csaknem egy félidőn át emberhátrányban játszó Nyíregyháza ellen a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójában.

Aboubakar Keita, a Diósgyőri VTK (j) és Manner Balázs, a Nyíregyháza játékosa a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójában játszott Diósgyőri VTK-Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2025. december 6-án

A két csapatot a meccs előtt egy helyezés és egy pont választotta el egymástól a mezőny hátuljában - csak a Kazincbarcika áll mögöttük -, így a három ponttal a DVTK javított helyzetén, míg a Nyíregyháza maradt a 11. helyen.

Gyorsan vezetéshez jutott a hazai csapat, Acolatse az alapvonaltól, balról becselezte magát a tizenhatoson belülre, belepöckölt a labdába, amely Kovács Milánon irányt változtatva Kovács Dániel lába között került a kapuba. Nagyjából kiegyenlített volt a küzdelem, de a hazaiak részéről Acolatse elfutásai rendre veszélyt jelentettek. Ezzel együtt egyenlíthetett volna a vendég együttes, Gilbert azonban a huszadik percben a kapusba lőtte a labdát, pedig teljesen egyedül maradt az ötösön. Később szöglet után is közel állt a gólszerzéshez a Nyíregyháza, de Sentic bravúrral védett. A játékrész hajrájában parázs jelenetek játszódtak le a hazai kapu előtt, sérülések miatt többször állt a játék. A gólszerzési lehetőségek alapján akár vezethettek volna a vendégek, mégis hátrányban vonultak az öltözőbe a szünetre.

Az első félidő második felében sok helyzetet kidolgozó Nyíregyháza nehéz helyzetbe került a pihenőt követően, mert Katona Levente a második sárga lapjával kiállt. Ennek ellenére egy darabig jól tartotta magát a vendég csapat, de a DVTK egy ellentámadásból növelte előnyét a hetvenedik percben, amikor Acolatse látványos mozdulattal elvetődve, félfordulattal lőtt a kapuba. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a három pont sorsa. A 93. percben még Szatmári is betalált egy szabadrúgást követő kapu előtti kavarodásban, de videobíró vizsgálata alapján nem adta meg a harmadik hazai gólt a játékvezető.

Fizz Liga, 16. forduló: Diósgyőri VTK-Nyíregyháza Spartacus FC 2-0 (1-0)

DVTK Aréna, Miskolc, 5052 néző, v.: Antal gólszerző: Acolatse (5., 70.) piros lap: Katona L. (47.) sárga lap: Bokros (41.), Mucsányi Mi. (77.), illetve Katona L. (41., 47.), Farkas (54.) Diósgyőri VTK:

Sentic - Gera, Szatmári, Kecskés, Bokros - Mucsányi Mi. (Demeter, 92.), Vallejo, Keita, Acolatse (Holdampf, 92.) - Mucsányi Má. (Sajbán, 61.), Babos (Jurek, 78.) Nyíregyháza Spartacus FC:

Kovács D. - Farkas, Bitri (Alaxai, 69.), Katona L., Benczenleitner - Katona B., Kovács M. (Temesvári, 53.), Nagy D. (Do. Babunski, a szünetben; Toma, 69.) - Manner (Oláh, 78.), Gilbert, Kovácsréti

A Puskás Akadémia elvitte a három pontot Debrecenből

A legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémia egygólos győzelmet aratott a második helyen álló Debrecen vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójának második szombati mérkőzésén.

Hatalmas felcsúti helyzettel indult a találkozó, a saját térfeléről kiugró Lukács vezethette a labdát a debreceni kapusra, azonban a válogatott csatár centikkel a bal sarok mellé helyezett. Ezt követően is a vendégek futballoztak veszélyesebben, de negyedóra elteltével a Debrecen is lendületesebbé vált. Mezőnyben hiába vált kiegyenlítetté a találkozó, ziccerei továbbra is csak a Puskás Akadémiának voltak. Nagy Zsolt az első lehetőségét még kihagyta, másodjára viszont már nem hibázott Lukácséhoz hasonló szituációban. Közvetlenül a szünet előtt Nagy Zsolt meg is duplázhatta volna csapata előnyét, de közelről a debreceni kapusba lőtt, így a hazaiak örülhettek, hogy csak minimális hátránnyal voltak pihenőre.

Térfélcserét követően teljesen más mentalitásban futottak ki a pályára a hajdúságiak, akik beszorították az ellenfelüket. A feszültté váló légkörben sorra érkeztek a beadások, a szögletek Szappanos kapuja elé, de a felcsúti védelem állta a rohamokat. Húsz perc elteltével tudta stabilizálni játékát a vendég együttes, amely így biztosan őrizte minimális előnyét, sőt, egy szöglet után közel járt ahhoz, hogy végleg eldöntse a három pont sorsát. A piros-fehéreknek a hajrában sem sikerült újítaniuk, így nem tudták visszavenni az éllovas pozíciót a címvédő Ferencvárostól.



Fizz Liga, 16.forduló: Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 0-1 (0-1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, v.: Zierkelbach gólszerző: Nagy Zs. (36.) sárga lap: Batik (52.), Cibla (72.), illetve Lukács (24.), Favorov (40.), Szolnoki (49.), Markgráf (52.), Szappanos (54.) Debreceni VSC: Varga Á. - Dacosta (Szécsi, 74.), Batik, Lang, Vajda - Youga (Sissoko, 84.), Cibla - Kocsis D. (Komáromi, 74.), Dzsudzsák, Gordic (Bárány, 62.) - Szuhodovszki Puskás Akadémia FC: Szappanos - Markgráf, Golla, Szolnoki, Ormonde-Ottewill - Favorov, Duarte - Dárdai P. (Soisalo, 80.), Vékony (Harutjunjan, 91.), Nagy Zs. - Lukács (Kern, 91.)

Böde-dupla és paksi siker

A Paks a csereként beállt Böde Dániel két góljának is köszönhetően 3-1-re legyőzte a vendég MTK-t a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójának szombati játéknapján.

A fővárosi kék-fehéreknek ez volt sorozatban a harmadik vereségük, idegenben pedig immár öt bajnoki óta nyeretlenek.

Jobban kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, amely előbb kapufáig, majd egy lesállásról szerzett gólig is eljutott. A Paks kissé passzív maradt az első negyedórában, azután viszont fokozatosan javulni kezdett, és a 20. percben előnybe is került, amikor Osváth jobb oldali beadása úgy pattant meg a menteni igyekvő kék-fehér védő lábán, hogy a labda a hosszú alsó sarokba hullott. Támadásban maradt a hazai együttes, néhány perccel később pedig megduplázhatta volna az előnyét, Hahn azonban senkitől sem zavartatva a kapufát találta el közelről. A félidő utolsó harmada eseménytelenebbül telt, de többször is előkerült a játékvezető zsebéből a sárga lap.

Fordulás után kicsit más felfogásban és veszélyesebben kezdett az MTK, amely viszonylag hamar, tíz perc elteltével egyenlített úgy, hogy már azt megelőzően is akadt lehetősége. Nem sokáig örülhettek ugyanakkor a vendégdrukkerek, a cserékkel felfrissített Paks ugyanis 12 perccel később újra előnyben volt, miután a kispadról beállt Böde a kapuba vágta a szabadrúgás után Demjén kapusról kipattant labdát. A korábbi válogatott csatár két perc múlva duplázott, és ezzel gyakorlatilag eldöntötte a három pont sorsát, mert a fővárosiak próbálkoztak ugyan, de gólt már nem sikerült szerezniük.



