Kritikus meccsek hétvégéje: válságban a Paks és az MTK, rangadók minden fronton

Hazai pályán játszik szombaton a Paksi FC a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójában az MTK Budapest ellen, amelytől legutóbb 2014 áprilisában kapott ki otthon.

A zöld-fehérek ebből a szempontból optimistán várhatják az összecsapást, ugyanakkor nem tűnik egyszerűnek a dolguk, már csak azért sem, mert rég nem látott hullámvölgybe kerültek, sorra hullajtják el pontjaikat, s a negyedik helyről várják a mérkőzést.

A legutóbbi hét fordulóban csak a Kisvárdát tudták legyőzni, s bár a Ferencváros és Debrecen ellen döntetlent értek el, a mezőny alsó felében álló Diósgyőr, Újpest, Zalaegerszeg hármastól egyaránt kikaptak. Kinyik Ákos öt sárga lapja miatt nem játszhat, miként az MTK-ban az előző fordulóban kiállított Németh Hunor sem. A kék-fehérek sem teljesítenek jobban, mivel a legutóbbi két fordulóban, Diósgyőrben és Győrben gólt sem szereztek, ellenben kaptak hetet.

Saját stadionjuktól távol augusztus vége óta nem nyertek, és a sereghajtó Kazincbarcikával holtversenyben a legrosszabb idegenbeli teljesítménnyel rendelkeznek, ami hét mérkőzésen az öt vereség mellett csupán egy-egy győzelmet és döntetlent jelent. A forduló a Diósgyőr-Nyíregyháza kelet-magyarországi találkozóval kezdődik szombaton ebédidőben.

A két csapatot egy helyezés és egy pont választja el egymástól a mezőny hátuljában - csak a Kazincbarcika van mögöttük. Augusztusban a Diósgyőr nyert 4-1-re Nyíregyházán, és ez azóta is az utolsó idegenbeli győzelme. Pályaválasztóként lényegesen jobban teljesít, mivel hét hazai bajnokija közül csak az Újpesttől kapott ki, igaz négyszer döntetlent játszott.

A két klub rivalizálása 1946-ban kezdődött, s több mérkőzést játszottak egymás ellen a másodosztályban, de az NB I-ben az eddigi 28 összecsapásuk kiélezett párharcot mutat, mivel kilenc döntetlen mellett a Nyíregyháza tízszer, a DVTK kilencszer győzött, és a gólkülönbség is csak kettővel jobb (29-27) a Spartacus javára. Hasonlóan szoros a Debrecen-Puskás Akadémia párharc, amely a 30. összecsapás előtt kilenc döntetlennél, 11 debreceni és kilenc felcsúti sikernél tart.

Szombat délután a Nagyerdei Stadionban játszik a két csapat, márpedig a második helyezett házigazda augusztus vége óta nem kapott ki otthon, és az első körben a Pancho Arénában is nyert 3-1-re. Ugyanakkor a góllövőlistán második helyen álló Lukács Dániel a kilenc találatából ötöt idegenben szerzett, és augusztusban a Debrecen ellen is eredményes volt.

A forduló legpatinásabb mérkőzését a Szusza Ferenc Stadionban rendezik meg vasárnap este. Az Újpest és a Zalaegerszeg eddigi 95 egymás elleni NB I-es összecsapása közül a lila-fehérek ötvenet megnyertek, a 22 döntetlen mellett pedig a zalaiak csak 23-szor örülhettek, ráadásul az ősszel a ZTE Arénában is az Újpest győzött 4-1-re. Csakhogy a Megyeri úton a legutóbbi két összecsapást a kék-fehérek nyerték, nem mellékesen pedig a húszszoros magyar bajnok újpestiek a bajnokság első fordulójában győztek legutóbb pályaválasztóként, az időközben lejátszott hat találkozón két döntetlen és négy vereség a mérlegük.

A címvédő Ferencváros az ötödik fordulóból elhalasztott és csütörtökön pótolt Kisvárda elleni idegenbeli mérkőzése (1-0) után vasárnap újra a szabolcsi együttessel játszik, de ezúttal a Groupana Arénában, ahol legutóbb 3-1-re kikapott a kieső helyen szerénykedő Nyíregyházától.

Robbie Keane vezetőedző együttesének ebben az idényben egyébként is jobban megy idegenben, mivel mindhárom vereségét pályaválasztóként szenvedte el a bajnokságban. Csütörtöki győzelmével azonban átvette a vezetést a tabellán, amelyen ezt megelőzően a harmadik fordulót követően állt az élen. A fővárosi csapat az eddigi 19 Kisvárda elleni összecsapásából 14-et megnyert, négyszer döntetlent ért el, és csak egyszer kapott ki.

Hasonló a helyzet az ETO FC-Kazincbarcika párharccal, amelyet ugyancsak hétközben pótoltak az ötödik fordulóból, ellentétes pályaválasztással. A győriek idegenbeli 3-1-es sikerüknek köszönhetően a harmadik helyen állnak, és pályaválasztóként is esélyesebbek ellenfelüknél.

A Paks-MTK Budapest és a Ferencváros-Kisvárda mérkőzéseket az M4 Sport, a többi négy összecsapást az M4 Sport+ közvetíti élőben.