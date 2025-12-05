2025. december 7., vasárnap

Előd

Kós Hubert tarolt a US Openen

Egy arany- és egy bronzéremmel kezdet

MH/ MTI
 2025. december 5. péntek. 9:57
Kós Hubert egy arany - és egy bronzérmet szerzett a texasi Austinban zajló US Open elnevezésű úszóversenyen.

Kós Hubert tarolt a US Openen
US Open, ahol Kós Hubert már az első nap berobbant
Fotó: AFP/François-Xavier Marit

A nagymedencés viadal eredményközlője alapján a 200 méter hát olimpiai és világbajnoka a csütörtöki finálés programban először fő úszásnemében, és abban is a sprintszámban volt érdekelt. Az 50 méteres távot 24.74 másodperc alatt teljesítette, s mindössze 21 századra volt a győztes amerikai Shaine Casastól.

A 22 éves magyar versenyző – aki a US Open miatt nem vesz részt a Lublinban jelenleg zajló rövidpályás Európa-bajnokságon – ezt követően a 200 méter vegyes döntőjében ugrott medencébe, ahol 1:55.50 perces eredménnyel diadalmaskodott. Nem sokkal maradt el 1:55.34-es egyéni csúcsától, amivel a nyáron, a szingapúri világbajnokságon bronzérmet szerzett.

A texasi viadal magyar idő szerint vasárnap hajnalban zárul.

