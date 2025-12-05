Érem nélkül, de erősen: Késely Ajna negyedik a rövidpályás EB-n

A 24 éves magyar versenyző, aki 2019-ben Glasgow-ban második, két évvel ezelőtt Otopeniben pedig harmadik volt ebben a számban, a csütörtöki előfutamban 8:20.66 perces idővel a negyedik helyet szerezte meg összesítésben.

Késely a 6-os pályán készülődött, a rajtot némi hanghiba miatt késéssel lőtték el. Ahogyan arra számítani lehetett, a két aranyesélyes, a német Isabel Gose és az olasz Simona Quadarella diktálta az élen a tempót, Késely a negyedik-ötödik helyen tempózott, a táv felénél két másodpercre volt a harmadik, szintén német Maya Wernertől.

Hatszáz méterhez érve Késely megfelezte ezt a különbséget, közte és Werner között dőlt el a bronz sorsa, a német azonban jobban bírta a hajrát. Késely 8:15.77 perces idővel csapott célba, a számot Gose nyerte 8:01.90-nel.

„Tudtam, hogy Maya erős lesz, ez már látszódott a négyszázas versenyén. Ahonnan feljöttem, nagyon boldog vagyok ezzel az időeredménnyel, egy meggy lett volna a hab tetején, ha még érmet is szerzek” – nyilatkozta az MTI-nek Késely, aki sérüléséből nemrég tért vissza.

„Ezerötszázon valószínűleg Gose nem indul, ott nagyobb esélyem van arra, hogy a dobogó közelébe érjek, ezért most megpróbálom minél jobban kipihenni, hogy holnapra összeszedjem magamat” – tette hozzá a magyar úszó.