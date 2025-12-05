2025. december 7., vasárnap

Előd

Sport

Elárverezik George Foreman garázsban felejtett 1968-as olimpiai aranyérmét

Foreman a hidegháború alatt, 1968-ban a szovjet Jonas Cepulist győzte le

MH/ MTI
 2025. december 5. péntek. 23:01
Elárverezik a márciusban elhunyt legendás nehézsúlyú ökölvívó, George Foreman 1968-ban Mexikóvárosban nyert olimpiai aranyérmét.

Elárverezik George Foreman garázsban felejtett 1968-as olimpiai aranyérmét
George Foreman 1968-ban Mexikóvárosban nyert aranyérmet
Fotó: AFP/Notimex/ESPECIAL

A medált ezen a héten találta meg a néhai bokszoló szomszédja, akinél Foreman korábban néhány holmiját tárolásra hagyta – olvasható az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldalon.

Foreman idén március 21-én hunyt el Houstonban, és a szomszéd most, rendrakás közben fedezte fel, milyen értékes dolgokat is hagyott nála a néhai bokszoló: az olimpiai aranyérem mellett például lejárt útleveleket és jogosítványokat.

A licit 2500 dollárról (820 ezer forint) indul és a Leland aukciós ház szerint az aranyérmet még értékesebbé teheti a „mögötte álló történet”: nemcsak az, hogy a szomszéd garázsában felejtették, hanem az is, hogy a későbbi kétszeres profi világbajnok Foreman a hidegháború alatt, 1968-ban a szovjet Jonas Cepulist győzte le úgy, hogy a bíró a második menetben beszüntette az egyoldalú küzdelmet.

