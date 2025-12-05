Nagy a várakozás Amerikában

Don Garber, az észak-amerikai profi labdarúgóliga elnöke szerint olyan elitjátékosok, mint az argentin Lionel Messi vagy a német Thomas Müller érkezése az MLS-be, segített a sportágnak megszilárdítania helyét a zsúfolt egyesült államokbeli sportpiacon.

„A pályán a ligánk globálisabb, mint valaha, a játékosaink nyolcvan országból érkeznek. És a globális szupersztárok, ahogy mindannyian tudjuk, az MLS-t választják” – jegyezte meg Garber a jövő évi világbajnokság pénteki (mai), közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődő – és itthon az M4 Sporton látható – csoportsorolása előtti sajtótájékoztatón. Külön kiemelte az MLS Kupa szombati döntőjét, amelyben a nyolcszoros aranylabdás Messivel felálló Inter Miami a németek világbajnokával, Müllerrel megerősített Vancouver Whitecapsszel találkozik.

Az MLS-ben jelenleg két magyar játszik, a Columbus Crew-ban Gazdag Dániel, a Sporting Kansas Cityben pedig Sallói Dániel.

„A labdarúgás a második legkedveltebb sport az Egyesült Államokban a negyven év alattiak körében, az amerikaifutball mögött” – mondta az MLS elnöke, hozzátéve, hogy a sportág régóta küzd a figyelemért az amerikaifutball, a baseball és a kosárlabda uralta amerikai sportpiacon.