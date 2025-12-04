Véget ér a hármas versenyfutás

Vasárnap délután derül ki, hogy a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, illetve az egyaránt mclarenes Lando Norris és Oscar Piastri közül melyikük kaparintja meg az idei Forma-1-es vb-trófeát – a döntő futamra villanyfényben kerül sor Abu-Dzabiban.

A legjobb helyzetből a 26 éves Norris vághat neki az idény utolsó hétvégéjének, mivel 12 ponttal vezet az összetettben Verstappen és 16-tal Piastri előtt. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a brit versenyzőnek „csupán” annyi dolga van, hogy dobogón zárja az Abu-Dzabi Nagydíjat, így ugyanis a riválisok eredményeitől függetlenül pályafutása első vb-címét ünnepelheti majd. A mostani szezon ugyanakkor már eddig is bővelkedett nem várt fordulatokban, nagy felzárkózásokban, valamint az érintettek számára fájdalmas és csalódást keltő, műszaki gondok, vagy balesetek miatt bekövetkezett kiesésekben.

Minden jel arra mutat, hogy az egyesült arab emírségekbeli pályán kifejezetten izgalmas futamot láthatnak majd az F1 rajongói, mielőtt a száguldó cirkusz világa szembenéz a 2026-os motor- és szabályváltoztatásokkal, valamint a bővülő mezőnnyel, 11. csapatként ugyanis a következő idényre a Cadillac is csatlakozik a sorozathoz. A 28 esztendős Verstappen magányos farkasként küzd az egész szezon során vb-esélyesnek tűnő McLaren-versenyzőkkel, akiknek az autója messze kiemelkedett az idén.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a konstruktőri világbajnoki címet már október elején, Szingapúrban megvédte a brit központú, de 1963-ban az új-zélandi Bruce McLaren által alapított istálló. Az idény egyik nagy fordítását Norristól láthatták a szurkolók, a brit versenyző ugyanis augusztus végén még 34 ponttal volt lemaradva akkori vb-éllovas csapattársától, de nagyszerű teljesítményt nyújtva, hat futamon elért öt dobogós helyezéssel, közte két futamgyőzelemmel fordított és a hajrában átvette a vezetést az összetettben. Az övénél is nagyobb felzárkózással rukkolt elő ugyanakkor Verstappen, aki a szezon nagyobb részében meglehetősen gyenge konstrukciónak tartott Red Bull volánja mögött az augusztus végi 104 pontos hátrányát 12-re faragta le, többek között a Las Vegas-i, valamint az elmúlt hétvégén rendezett Katari Nagydíjon aratott sikerével. A holland versenyzőnek ugyanakkor még így is nagyon nehéz dolga lesz Abu-Dzabiban, ahol győznie kell, s közben reménykednie abban, hogy Norris nem ér oda a dobogóra. Ha Verstappennek sikerülne megvédenie a vb-címet, akkor nemcsak a Forma-1 történetének egyik legnagyobb felzárkózását és fordítását könyvelhetné el, hanem olyat is tenne, amire eddig csak egyetlen pilóta, a legendás, hétszeres vb-győztes német Michael Schumacher volt képes, azaz sorozatban öt világbajnokságot nyerne.

Segítsége nem igazán van, csapattársa, a japán Cunoda Juki ugyanis nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, általában nem fér oda az első tíz közé, ennek következményeként a Red Bull már bejelentette, hogy jövőre a francia Isack Hadjar váltja őt Verstappen márkatársaként. „Az utolsó pillanatig küzdeni és harcolni fogunk” - jelentette ki Verstappen a múlt vasárnapi, dohai diadala után. A négyszeres vb-győztes a számára ideálisnak mondható terepen próbálja véghez vinni a szinte lehetetlennek tűnő küldetését, Abu-Dzabiban ugyanis sorozatban négyszer nyert már, hogy aztán tavaly Norris happolja el előle az első helyet. Mindeközben a McLaren az első duplázására hajt 1998 óta, az volt ugyanis az utolsó olyan idény, amelynek végén egyéniben és a konstruktőrök között is a brit istálló ünnepelhetett. Jó előjel a számára, hogy egy éve Norris a pole pozícióból startolva aratott magabiztos győzelmet Abu-Dzabiban, akkor azonban gyakorlatilag tét nélküli volt a szezonzáró viadal.

Most azonban a legkisebb hiba sem fér bele a versenyző és a csapat részéről, ráadásul pontegyenlőség esetén a futamgyőzelmek száma rangsorol, ebben pedig jelenleg egyenlő az állás, Norris, Piastri, valamint Verstappen egyformán hét alkalommal nyert az idén.

„Hihetetlen idényünk volt, és lenyűgöző az autónk. Minden csapattagra büszke vagyok, és köszönettel tartozom az összes szurkolónknak is. Van még egy versenyünk hátra, mi pedig mindent bele fogunk adni” - fogadkozott Norris a záró hétvége előtt. Piastri, aki április végétől október elejéig vb-éllovasnak mondhatta magát, 45 év szünet után lehet Ausztrália következő F1-es világbajnoka, de 16 pontos hátrányával a vb-címért küzdő trióból ő van a legnehezebb helyzetben. A McLaren ebben az évben döntő pillanatokban veszített jelentős mennyiségű pontot, Las Vegasban az autóik padlólemezének túlzott kopása miatt utólagosan kizárták a két versenyzőt, ezzel Piastri győzelmet, Norris pedig dobogós helyezést bukott el, múlt vasárnap pedig a csapat rossz stratégiai döntésének eredményeként lett Piastri második, Norris pedig negyedik Katarban.

A vb-címért folyó küzdelem árnyékában a több szempontból is fontos konstruktőri csatában a Mercedes és a Red Bull az összetett második helyért verseng majd Abu-Dzabiban, ahol a Ferrari utoljára próbálhat meg versenyt nyerni 2025-ben, miközben hétszeres vb-győztes brit pilótája, Lewis Hamilton számára ez lehet az első idény, amelyben még egy dobogós helyezést sem tud összekaparni. Az Abu-Dzabi Nagydíj hétvégi eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti, az időmérő edzésre szombaton 15 órától, az 58 körös versenyre pedig vasárnap 14 órától kerül sor.