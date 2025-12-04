Sárkány Zalán ezüstérmes 1500 méter gyorson

A szerdai előfutamban az Egyesült Államokban készülő Sárkány – aki tavaly 800-on világbajnok volt a Duna Arénában – a legjobb (14:23.95), míg Betlehem a negyedik idővel (14:28.08) zárt. Mindketten 14:20 percen belüli teljesítményt vártak maguktól a fináléban, ez bőven az országos csúcson (14:23.27) belüli eredményt jelentett volna, ezt novemberben Betlehem úszta Debrecenben, akkor világranglista-vezető időnek számított.

A döntő a magyarok mellett hemzsegett a sztároktól, ott volt a mezőnyben a címvédő, nagymedencében 800-on olimpiai bajnok ír Daniel Wiffen, a szám korábbi világ- és Európa-bajnoka, a nyíltvízben Tokióban aranyérmes, világcsúcstartó német Florian Wellbrock és a junior világrekordot tartó török Kuzey Tuncelli is.

Ahogyan arra számítani lehetett, a rajt után Sárkány rögtön az élre állt és megpróbálta „megrántani” a mezőnyt, a mellette úszó Wiffen azonban tapadt rá, de Wellbrock és Betlehem lemaradása sem volt jelentős a táv egyharmadához érkezve.

Ezer méternél Sárkány közel kétmásodperces előnyre tett szert ír riválisával szemben, ekkor már biztosnak tűnt, hogy az említett négyesből kerül ki a három dobogós. Kétszáz méterrel a vége előtt Sárkány másfél másodperccel vezetett, Wiffen azonban óriási hajrába kezdett és az utolsó előtti fordulónál megelőzte a magyart, akinek nem volt erre válasza, és végül ezüstérmesként zárt.

A 22 éves magyar úszó 14:15.51 perces idővel ért célba, ezzel az ezúttal negyedik helyen záró Betlehem Dávid 14:23.27 perces országos rekordját átadta a múltnak. Betlehem nem sokkal csúszott le a bronzról, és ő is korábbi rekordján belül, 4:19.65-tel zárt.

Eredmények: Férfi 1500 m gyors, Európa-bajnok: Daniel Wiffen (Írország) 14:13.96 perc, 2. SÁRKÁNY ZALÁN 14:15.51, 3. Florian Wellbrock (Németország) 14:19.26 4. BETLEHEM DÁVID 14:19.65.