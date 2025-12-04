Ilyés Ferenc szerint eddig jó eredményeket ért el az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott – amely százszázalékos teljesítménnyel áll a holland-német közös rendezésű világbajnokság rotterdami középdöntőjében –, de csak a végén derül ki, mire lesz ez elég.

A magyar szövetség (MKSZ) csütörtöki, hágai sajtótájékoztatóján az elnök az MTI-nek azt mondta: a világbajnokság az egészét tekintve a félidőnél tart.

„Az eredmény eddig jó, de amikor a meccset lefújják, akkor tudjuk meg, mire lesz ez elég” – folytatta az MKSZ első embere, aki szerint a nemzeti csapat az elvártaknak megfelelően szerepel.

„A csoportkört magabiztosan hoztuk és első helyen jutottunk tovább. A középdöntő első meccséről tudtuk, hogy nagyon fontos és nehéz lesz, ez így is lett: nehéz mérkőzésen győztük le a románokat, ezzel nagyon nagy lépést tettünk a nyolc közé kerülés felé” – hangsúlyozta Ilyés a szerdán 34-29-re megnyert találkozó kapcsán. Emlékeztetett rá, hogy matematikailag még nem biztos a negyeddöntő, így a Japán elleni pénteki összecsapás is fontos lesz.

„Bár lehet, hogy ezt nagyon sokan félvállról veszik és azt mondják, hogy sima győzelem kell, hogy legyen, de láttuk, hogy Japán 27-21-re megverte Svájcot és 25-19-re legyőzte Horvátországot. Kellemetlen a játéka, fel kell belőle készülnünk és nyerni ellene. Nem számít, hogy egy, öt vagy tíz góllal, a lényeg, hogy győzzünk, és akkor matematikailag is megvagyunk” – fejtette ki az elnök, aki szerint ebben az esetben Dánia ellen felszabadultan lehetne zárni a középdöntőt.

A sajtóeseményen Horogszegi Szilágyi-Landeck Dániel hágai magyar nagykövet is beszélt a románok elleni szerdai mérkőzésről, amely szerinte is „nagyon izgalmas volt”, s „nagyszerű és magabiztos győzelemmel zárult”.

Különlegesnek nevezte, hogy fogadhatták a magyar válogatott és szövetség küldöttségét, és azt, hogy egy nappal korábban Rotterdamban szurkolhatott a győzelemért.

„Még nem tudjuk, hány leendő magyar világbajnok van most Hollandiában, de egy magyar világbajnok biztos, hogy itt van köztünk” – köszöntötte Ignácz Ilonát, az 1965-ben világbajnok magyar csapat tagját.

A Hollandiába látogató magyar szurkolóknak üzente: a vb teljes időszaka alatt a hágai magyar nagykövetség mindig elérhető, ügyeleti telefont üzemeltet a +31 6 19149082-es számon.

Ilyés Ferenc aláírt mezt, labdát és zászlót ajándékozott neki a sajtótájékoztatón. Előbbi a hatvan évvel ezelőtt aranyérmes nemzeti csapat felszerelését idézi.

„Fantasztikus dolog, hogy generációk át tudják adni egymásnak azt a mezt, amivel emlékezünk a hatvan éve világbajnok csapatra” – jegyezte meg.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány nagyon fontosnak tartja, hogy a sajtó és egész Magyarország rájuk figyel.

„Próbáljuk a legjobbunkat nyújtani” – szögezte le. A Hu-Sector szurkolói egyesület jelenlévő képviselőinek megköszönte a drukkerek támogatását.

„Buzdítanak minket és segítenek a nehéz pillanatokban. Vannak még feladataink, hogy meccsről meccsre jobbak legyünk. Bízunk benne, hogy mi is tudunk csodát tenni, azon leszünk, hogy utolérjük a világbajnokokat” – fejtette ki a szövetségi kapitány.

A magyar szövetség a legjobb hat közé kerülést tűzte ki célul az együttes elé, amely négy mérkőzés után négy győzelemmel áll, s a középdöntő folytatásában pénteken 18 órától Japánnal, vasárnap 20.30-tól pedig Dániával találkozik Rotterdamban. A negyeddöntőbe az első két helyezett jut a csoportból.