Sport
Lengyel siker Argentína ellen
Lassan zárul a női kézilabda vb első fordulója
Adrianna Placzek, a Debrecen kapusa tíz lövést védett, ezzel járult hozzá, hogy csapata immár négypontos a III. csoportban. A dél-amerikaiak pont nélkül állnak.
Dortmundban már a második forduló kezdődött meg, a szerbek az újonc Feröer-szigetek együttesével találkoztak és kiélezett mérkőzésen 31-31-es döntetlent játszottak. Szerb részről a ferencvárosi Dragana Cvijic hat, a debreceni Jovana Jovovic három, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazic két gólt szerzett.
Az utolsó fél percen belül a szerbeknek „meccslabdájuk” volt, hiszen a kétgólos előnyért támadhattak, de lerohanásuk végén Jovovic megtorpant és lépéshiba miatt elvették tőle a labdát. Az északi szigetország csapatának már csak hét másodperce maradt az egyenlítésre, de megkönnyítette a dolgát, hogy a DVSC balátlövője nem hagyta elvégezni a szabaddobást, ezért kiállították, Feröer pedig hétméterest kapott, amit értékesített.
Eredmények, középdöntő:
1. forduló:
III. csoport (Rotterdam):
Lengyelország-Argentína 28-25 (14-15)
később:
Franciaország-Ausztria 18.00
Hollandia-Tunézia 20.30 2. forduló:
II. csoport (Dortmund):
Szerbia – Feröer-szigetek 31-31 (16-14)
később:
Németország-Montenegró 18.00
Spanyolország-Izland 20.30