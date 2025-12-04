Lengyel siker Argentína ellen

A lengyel válogatott 28-25-re nyert az argentin együttes ellen a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság rotterdami középdöntőjében, csütörtökön.

Adrianna Placzek, a Debrecen kapusa tíz lövést védett, ezzel járult hozzá, hogy csapata immár négypontos a III. csoportban. A dél-amerikaiak pont nélkül állnak.

Dortmundban már a második forduló kezdődött meg, a szerbek az újonc Feröer-szigetek együttesével találkoztak és kiélezett mérkőzésen 31-31-es döntetlent játszottak. Szerb részről a ferencvárosi Dragana Cvijic hat, a debreceni Jovana Jovovic három, míg az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazic két gólt szerzett.

Az utolsó fél percen belül a szerbeknek „meccslabdájuk” volt, hiszen a kétgólos előnyért támadhattak, de lerohanásuk végén Jovovic megtorpant és lépéshiba miatt elvették tőle a labdát. Az északi szigetország csapatának már csak hét másodperce maradt az egyenlítésre, de megkönnyítette a dolgát, hogy a DVSC balátlövője nem hagyta elvégezni a szabaddobást, ezért kiállították, Feröer pedig hétméterest kapott, amit értékesített.

Eredmények, középdöntő:

1. forduló:

III. csoport (Rotterdam):

Lengyelország-Argentína 28-25 (14-15)

később:

Franciaország-Ausztria 18.00

Hollandia-Tunézia 20.30 2. forduló:

II. csoport (Dortmund):

Szerbia – Feröer-szigetek 31-31 (16-14)

később:

Németország-Montenegró 18.00

Spanyolország-Izland 20.30