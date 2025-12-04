Győzelmével az élre állt a Ferencváros

Helyzet nélkül telt az első bő negyedóra, a 18. percben viszont szép passzolgatás után Varga Barnabás találta szemben magát a kapuval, de nem tudott élni a nagy lehetőséggel. Egy perccel később a Kisvárda is lövéssel zárta le a támadását. A 30. percben szintén Varga lépett ki, el is húzta a labdát Popovics mellett, a visszafutó Chlumecky azonban blokkolta kapuba tartó lövését. A Ferencváros időnként nehézségbe ütközött a támadászervezésnél, mert a kisvárdaiak jól fogták a középpályásokat, emiatt hátulról kellett felívelni a labdát. Ezzel együtt a fővárosi csapat irányított és játszott fölényben, szerezhetett volna gólt is, mert két-három alkalommal szépen kipasszolta a hazaiakat. A Kisvárda szervezetten futbllozott, de egyáltalán nem volt veszélyes ellenfele kapujára.

A fordulás után is csak a Ferencváros tudott helyzetet kialakítani, előbb Tóth lövése jelentett veszélyt, majd Cissé fejelt üresen a kapu mellé. Cseréket követően, Varga előreívelésénél két friss beálló játszott főszerepet, Szabó fejbe rúgta a mögüle érkező Nagyot, Berke büntetőt ítélt, amit Ötvös higgadtan értékesített, a labdát a kapu bal oldalába gurítva. A hajrában aktívabbá vált a Kisvárda, de nem tudott változtatni az álláson, bár a 94. percben Cipetic beadásánál a Szalai lábán megpattanó labda a kapufáről jött ki. Az FTC összességében többet tett a győzelemért, így megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

A találkozót eredetileg augusztus végén játszották volna, de akkor a zöld-fehérek nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztották. Az FTC – amely idegenben továbbra is veretlen – a harmadik forduló óta nem állt az első helyen. A két csapat vasárnap, a 16. fordulóban is összecsap egymással, de akkor már a fővárosban.

Fizz Liga, az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzés: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 0-1 (0-0), Várkerti Stadion, v.: Berke gólszerző: Ötvös (74., 11-esből)

Kisvárda: Popovics – Cipetic, Jovicic, Chlumecky, Medgyes (Körmendi, 67.), Popoola, Melnyik – Nagy K. (Szabó Sz., 67.), Bíró (Molnár G., 83.), Mesanovic (Novothny, a szünetben) – Pintér (Matanovic, 67.)

Ferencváros: Gróf – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Cadu, Tóth A. (Romao, 87.), Keita (Ötvös, a szünetben), Kanichowsky (Zachariassen, 58.), O'Dowda (Nagy B., 72.) – Gruber (Yusuf, 58.), Varga B.