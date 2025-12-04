Golovin nem tervez változtatni a Japán elleni mérkőzésre

Japánnal eddig 19 mérkőzésen találkozott a magyar válogatott és valamennyit megnyerte. A szövetségi kapitány az MTI-nek a legutóbbit idézte fel: tavaly áprilisban a debreceni olimpiai selejtezőtornán 37-28-ra kerekedett felül a házigazda, ezzel megszerezte a jogot az ötkarikás szereplésre.

„Azóta sok minden megváltozott, új edzőjük van. Megmaradtak régi játékvariációik, de bővült is a lista” – mondta Golovin, aki szerint a távol-keletiek a védekezésbeli hibákat keresik és így próbálják befejezni a támadásaikat.

„Mi nem tervezünk változtatni” – szögezte le a kapitány a pénteken 18 órakor kezdődő találkozó kapcsán. Mint kiemelte, inkább a széleken engedik majd támadni a japánokat, a belső területeket pedig igyekeznek lezárni, sok átlövésre ugyanakkor nem számítanak. A védekezésük kapcsán kiemelte, hogy nem statikus a hatosfaluk, vannak rajta rések, ugyanakkor csapdázzák a labdát, az eladott labdák megszerzése után pedig veszélyesek.

„Bízom benne, hogy meg fogjuk oldani” – bizakodott a szövetségi kapitány. A magyar válogatott négy mérkőzés után négy győzelemmel áll, a középdöntő folytatásában Japán után vasárnap 20.30-tól pedig Dániával találkozik Rotterdamban. A negyeddöntőbe az első két helyezett jut a csoportból.