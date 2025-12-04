Ezüstérmet nyert a 4x50 méteres mixed gyorsváltó

A Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Senánszky Petra, Ábrahám Minna összeállítású magyar csapat ezüstérmet nyert a 4x50 méteres mixed gyorsváltók döntőjében a Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján.

Jászó Ádám, Ábrahám Minna, Senánszky Petra és Szabó Szebasztián (b-j), az ezüstérmes 4x50 méteres mixed gyorsváltó tagjai az eredményhirdetésen, az úszó Európa-bajnokságon, a lengyelországi Lublinban 2025. december 4-én

A magyar négyesben a délelőtti felálláshoz képest változtatott Sós Csaba szövetségi kapitány, Németh Nándor helyét Jászó Ádám, Ugrai Panna befejező pozícióját pedig Ábrahám Minna vette át, aki nem sokkal korábban 200 méter gyorson ezüstérmet nyert.

A két férfi után a magyarok a második helyen váltottak, Senánszky tartotta a pozíciót, majd érkezett Ábrahám, aki óriási hajrával még az aranyért is versenyben volt, de maradt a második helyen. A magyarok 1:28.04 perces országos rekordot értek el – több mint két másodpercet faragtak a két évvel ezelőtt, Otopeniben felállított 1:30.24-es időből –, és mindössze 78 századdal maradtak el a kontinensviadal első világcsúcsát elérő, győztes olaszoktól.

Ez volt a magyar csapat negyedik ezüstérme a lengyelországi kontinensviadalon, szerdán Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, míg csütörtökön, korábban Sárkány Zalán 1500 méter gyorson, Ábrahám Minna pedig 200 méter gyorson volt második.

Eredmény: 4x50 m mixed gyorsváltó, Európa-bajnok: Olaszország (Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro, Sara Curtis) 1:27.26 perc – világcsúcs, 2. MAGYARORSZÁG (SZABÓ SZEBASZTIÁN, JÁSZÓ ÁDÁM, SENÁNSZKY PETRA, ÁBRAHÁM MINNA) 1:28.04, 3. Hollandia (Brandon van den Berg, Sean Niewold, Marrit Steenbergen, Valerie van Roon) 1:28.42.