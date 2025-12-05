Ez a magyar csapat mindenki ellen nyerhet

Ignácz Ilona, az 1965-ben világbajnoki címet nyert női kézilabda-válogatott tagja szerint mindenki ellen nyerhet a jelenlegi, Európa-bajnoki bronzérmes magyar csapat a holland-német közös rendezésű világbajnokságon.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöke, Ignácz Ilona, az 1965-ös németországi kézilabda világbajnokság aranyérmes csapatának tagja és Horogszegi Szilágyi-Landeck Dániel hágai magyar nagykövet (b-j) az MKSZ sajtótájékoztatóján a nagykövetségen 2025. december 4-én

A magyar szövetség (MKSZ) csütörtöki, hágai sajtótájékoztatóján az egykori beálló az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy közben csillogó szemekkel nézte a mostani nemzeti csapat fehér mezét, középen a nemzeti lobogó sávjaival. Ezt az 1965-ben aranyérmes válogatott felszerelése ihlette, az új mezen még annak a – nem nyakba akasztható – medálnak a stilizált mintája is megtalálható, amelyet ők akkor átvehettek a döntőt követően.

„Csodálatos a mez, egyrészt azért, mert az emlékek egyre jobban felelevenednek: női világbajnokság van, esetleg esélyesek vagyunk a dobogóra, ez a mez pedig visszaidézi azokat a pillanatokat, amikor egy ilyenben vb-t nyertünk” – fogalmazott Ignácz. Mint mondta, az a diadal az egész életüket meghatározta, minden fontos pillanat és esemény kapcsolódott számukra ahhoz a nyugat-németországi tornához.

„Amit tegnap láttam a románok elleni mérkőzésen, az csodálatos volt: együtt volt a csapat technikailag és taktikailag is, küzdöttek és nagyon jól játszottak a lányok. Remélem, ez egy nagyon jó kiindulópont a további eredményekhez” – emelte ki a szerdán 34-29-re megnyert középdöntős találkozó kapcsán. Felidézte: 1965-ben az első csoportmérkőzésüket Dortmundban az előző kiírásban aranyérmes románok ellen játszották és nyertek.

„Az jelent meg a Népsportban vastag betűkkel másnap, hogy hatalmas meglepetéssel kezdődött a női világbajnokság, Magyarország legyőzte Romániát” – fejtette ki. – „Remélem, a mostani válogatott is úgy fog menetelni tovább, ahogy mi meneteltünk akkor.”

Arra a kérdésre, hogy mire lehet hivatott a mostani keret, azt felelte:

„Úgy gondolom, ha sikerül a dobogó közelébe kerülni, akkor történhetnek nagy meglepetések” – hangsúlyozta. Hozzáfűzte: a vb társházigazdájának, a magyarok ágán szereplő holland válogatottnak vannak előnyei, „de szerintem ez a magyar csapat olyan átütőerővel rendelkezik, hogy mindenki ellen nyerhet.”

A magyar válogatott négy mérkőzés után négy győzelemmel áll, a középdöntő folytatásában pénteken 18 órától Japánnal, vasárnap 20.30-tól pedig Dániával találkozik Rotterdamban. A negyeddöntőbe az első két helyezett jut a csoportból.