Elsőként negyeddöntőben a németek

A társházigazda német válogatott elsőként jutott a legjobb nyolc közé azzal, hogy 36-18-ra legyőzte Montenegró legjobbjait a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében, csütörtökön.

A dortmundi mérkőzésen 9-0-val nyitottak a németek, az első montenegrói gólra negyedórát kellett várni, a huszadik percben, 12-2-nél pedig már kétszámjegyű volt a különbség. Ezt a hátralevő negyven percben nyolccal toldotta meg a társházigazda, amely így épp kétszer annyi góllal zárt, mint balkáni ellenfele és az utolsó forduló eredményeitől függetlenül biztosan negyeddöntős.

A ferencvárosi Emily Vogel két találattal járult hozzá a vártnál is fölényesebb győzelemhez. Az Alba Fehérvárt is vezető Suzana Lazovic szövetségi kapitány montenegrói csapatában a két mosonmagyaróvári játékos közül Andrijana Tatar háromszor volt eredményes, Katarina Dzaferovic gól nélkül fejezte be a mérkőzést.

Rotterdamban az osztrákok 6-2-re vezettek a címvédő franciák ellen, akik rendezték soraikat és a 21. percben, 10-9-nél először a vezetést is megszerezték. Az első félidőben azonban nem tudtak igazán eltávolodni, a második elejét viszont 3-0-val indították, az utolsó negyedórán belül pedig gyors gólok sorát szerezve rohamléptekben növelték a különbséget és végül 29-17-re győztek.

A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC kapusa, Hatadou Sako három védéssel járult hozzá a sikerhez, a debreceni Alicia Toublanc háromszor, a Ferencvárost erősítő Orlane Kanor kétszer volt eredményes, a már magyar állampolgársággal is rendelkező esztergomi Emma Jacques nem talált be. A túloldalon a DVSC játékosa, Ines-Ivancok-Soltis öt góljával a mezőny legeredményesebbje lett.

III. csoport, 1. forduló (Rotterdam): Franciaország–Ausztria 29-17 (14-12), korábban: Lengyelország–Argentína 28-25 (14-15).

II. csoport, 2. forduló (Dortmund): Németország–Montenegró 36-18 (16-6), korábban: Szerbia–Feröer-szigetek 31-31 (16-14).