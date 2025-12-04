Drámai csatában győzött a Veszprém

Nedim Remili, a One Veszprém HC (b) és Salvador Salvador, a Sporting Clube de Portugal játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében játszott One Veszprém HC – Sporting Clube de Portugal mérkőzésen a One Veszprém Arénában 2025. december 4-én

A hazaiak keretéből Ali Zein, a vendégektől Natán Suárez hiányzott.

A 11. percben már négy góllal vezetett a magyar bajnoki címvédő, ezért a portugálok időt kértek, de a játék képe nem változott, sőt Ricardo Costa vezetőedzőnek a 24. percben ismét időt kellett kérnie. Csapata Francisco Costa nélkül – akit ebben az időszakban vállfájdalmak miatt ápoltak – nem boldogult támadásban, a Veszprém jól védekezett, és bár ekkor már kilenc rontott lövésnél tartott, gyors góljainak köszönhetően 15-9-es előnyben volt.

A szünetben öt találat volt a különbség, a folytatásban pedig a hazaiaktól térdsérülés miatt kivált Yanis Lenne. A nyáron igazolt Európa-bajnok francia jobbszélső október elején épült fel Achilles-ín-sérüléséből. A Sporting előbb egy 4-1-es sorozattal felzárkózott, majd a 39. percben piros lap miatt elveszítette Christian Mogát.

Jó döntésnek bizonyult a kapuscsere a portugáloknál, egy újabb 6-1-es széria végén, a 46. percben első alkalommal vezettek a meccsen. Az utolsó hét percet Ligetvári Patrik nélkül játszotta le a Veszprém, a válogatott védekezőspecialista ugyanis megkapta a harmadik kiállítását, így már nem térhetett vissza.

A vendégek három gólt lőttek, és 31-29-es előnyben voltak, szűk másfél perccel a vége előtt azonban egyenlítettek a házigazdák. Az utolsó percben belül pedig a Sporting elrontotta a támadását, majd a túloldalon Nedim Remili betalált, de az utolsó másodpercben Rodrigo Corrales védése is kellett a veszprémi sikerhez.

Hugo Descat kilenc, Nedim Remili hat, Yanis Lenne öt góllal, Mikael Appelgen tíz, Rodrigo Corrales három védéssel vette ki részét a győzelemből. A túloldalon Orri Freyr Thorkelsson nyolc, Martim Costa hat találattal, André Bergsholm Kristensen öt, Mohamed Ali hat védéssel zárt.

A két csapat hatodik egymás elleni BL-mérkőzésén két portugál siker mellett negyedszer nyert a Veszprém.

A Bajnokok Ligájában a januári világbajnokság miatt szünet következik, a hat győzelemmel és négy vereséggel álló bakonyiak legközelebb február 19-én lépnek pályára, amikor a lengyel Industria Kielce vendégei lesznek.

Eredmény, csoportkör, 10. forduló, A csoport: One Veszprém HC–Sporting CP (portugál) 32-31 (19-14), lövések/gólok: 50/32, illetve 52/31 gólok, hétméteresből: 5/4, illetve 8/8 kiállítások: 12, illetve 6 perc