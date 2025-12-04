Alexander-Arnoldra hónapokig nem számíthat a Real Madrid

A klub csütörtökön közölte, hogy a 27 éves játékos bal combjában az elülső izom sérült meg, a spanyol sajtó pedig arról írt, hogy két hónapig harcképtelen lesz és legalább tíz meccset ki kell majd hagynia, így a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó három fordulójában sem játszhat.

Alexander-Arnold a Real szerdai, Athletic Bilbao ellen 3-0-ra megnyert bajnokiján jól futballozott és a hetedik percben gólpasszt adott Kylian Mbappénak, de a második játékrészben le kellett cserélni a sérülése miatt.

A jobbhátvéd sérülése érzékenyen érinti a madridiakat, mivel még egy hónapig Dani Carvajalra sem számíthatnak a hátsó sorban.