2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Alexander-Arnoldra hónapokig nem számíthat a Real Madrid

Combsérülést szenvedett

MH/MTI
 2025. december 4. csütörtök. 19:16
Megosztás

Combsérülés miatt várhatóan hosszú ideig nem számíthat angol szélső hátvédjére, Trent Alexander-Arnoldra a Real Madrid labdarúgócsapata.

Alexander-Arnoldra hónapokig nem számíthat a Real Madrid
Trent Alexander-Arnold
Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breto

A klub csütörtökön közölte, hogy a 27 éves játékos bal combjában az elülső izom sérült meg, a spanyol sajtó pedig arról írt, hogy két hónapig harcképtelen lesz és legalább tíz meccset ki kell majd hagynia, így a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó három fordulójában sem játszhat.

Alexander-Arnold a Real szerdai, Athletic Bilbao ellen 3-0-ra megnyert bajnokiján jól futballozott és a hetedik percben gólpasszt adott Kylian Mbappénak, de a második játékrészben le kellett cserélni a sérülése miatt.

A jobbhátvéd sérülése érzékenyen érinti a madridiakat, mivel még egy hónapig Dani Carvajalra sem számíthatnak a hátsó sorban.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink