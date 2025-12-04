Ábrahám ezüstérmes 200 méter gyorson

Ábrahám Minna ezüstérmet nyert, Pádár Nikolett pedig ötödik lett 200 méteres gyorsúszásban a Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján.

Az ezüstérmes Ábrahám Minna a női 200 méteres gyorsúszás eredményhírdetésén a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon a lengyelországi Lublinban 2025. december 4-én

Ábrahám a harmadik (1:53.51), Pádár a hatodik idővel (1:53.81) várta a finálét, amelyet előbbi erősen kezdett, a táv felnél harmadikként tempózott, tapadva az első kettőre. A holland Marrit Steenbergen ekkor begyújtotta a rakétákat és látszott, hogy már nem lehet befogni, Ábrahám azonban óriási hajrával másodikként csapott célba, egyéni csúcsát (1:53.15) jelentősen túlszárnyalva, 1:51.47-es idővel. Nem sokkal maradt el Hosszú Katinka 2014-es magyar rekordjától (1:51.18).

A szám másik magyarja, Pádár Nikolett 1:53.27-tel ötödik lett, Steenbergen pedig 1:50.33-as Európa-csúccsal győzött.

Az Egyesült Államokban készülő Ábrahám pályafutása első egyéni érmét szerezte felnőtt világversenyen.

Ez volt a magyar csapat harmadik ezüstérme a lengyelországi kontinensviadalon, szerdán Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, míg csütörtökön, korábban Sárkány Zalán 1500 méter gyorson volt második.

Eredmények: Női 200 m gyors, Európa-bajnok: Marrit Steenbergen (Hollandia) 1:50.33 perc, 2. ÁBRAHÁM MINNA 1:51.47, 3. Freya Colbert (Nagy-Britannia) 1:51.94 ...5. PÁDÁR NIKOLETT 1:53.27.