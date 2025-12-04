A Liverpool edzője bizakodik

Részben elégedett volt Arne Slot vezetőedző csapata, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool teljesítményével, ugyanakkor csalódott is az eredmény miatt a labdarúgó Premier League-ben a Sunderland ellen szerdán, hazai pályán kiharcolt 1-1 után.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón – amint arról a klub honlapja beszámolt – többek között arról beszélt, hogy tisztában voltak vele, nehéz feltörni ellenfelük védekezését – a Sunderland kevés gólt kapott eddigi mérkőzésein –, de többre számított a gólhelyzetek, a kidolgozott lehetőségek alapján.

Szerinte a vendégek gólja nem igazi gólhelyzetből született, mivel távoli lövés pattant meg, és bár az ő egyenlítésüknél is irányt változtatott a labda, de Florian Wirtz két csel után jócskán a tizenhatoson belülről lőtt, ami viszont valódi gólszerzési esély volt.

A holland tréner szerint csapata nagyjából húsz helyzetet alakított ki ezen a mérkőzésen. Arra a felvetésre, hogy az ellenfelek talán már nem félve jönnek az Anfieldre úgy reagált, hogy „a félelem faktor” nem múlt el, ugyanakkor elismerte, hogy a vendégcsapatok mostanában úgy érkeznek hozzájuk, hogy akár jó eredményt is elérhetnek. Már csak azért is, mert amikor az idény elején sorozatban jöttek a győzelmek, akkor sem nyertek könnyedén. Ugyanakkor nem értett teljesen egyet azzal, hogy a szerdai összecsapáson a Sunderlandnek megnőtt volna az önbizalma a második félidőre, mert szerinte végig a Liverpoolnál volt a labda, és jórészt a vendégek térfelén zajlott a játék.

A vezetőedző kitért rá, hogy az utolsó percekben közel álltak a győzelem kiharcolásához, ugyanakkor egy ellentámadásból ők is kaphattak volna gólt, de a visszafutó Federico Chiesa kisegítette Alisson Beckert, amikor Wilson Isidor a félpályáról egyedül vezette kapura a labdát.

„A döntetlent minimum megérdemeltük” – összegzett Slot.

A Liverpool vasárnap javított valamit az összképen, mert 2-0-ra nyert a West Ham United vendégeként, ezzel a 12. helyről előrelépett, de az újabb győzelem elmaradt. A döntetlennel jelenleg a nyolcadik pozíciót foglalja el a címvédő.