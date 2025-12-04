A Ferencváros favoritként várja a négyes döntőt

Pénteken és szombaton a Szőnyi úton rendezik a BENU női vízilabda Magyar Kupa négyes döntőjét, amelyben a címvédő UVSE mellett a Ferencváros, a házigazda BVSC és a Dunaújváros küzd a trófeáért.

Története során először nyerte meg a Ferencváros a női vízilabda ob I-et: a zöld-fehérek a döntő harmadik felvonásán kedd este 11-10-re győzték le a címvédő UVSE-t, ezzel 3-0-s összesítéssel lezárták a párharcot

A tavalyi finálé két résztvevője ezúttal már az elődöntőben találkozik egymással, az UVSE egy évvel ezelőtt a négy gólt szerző Faragó Kamilla vezérletével az FTC-t 11-9-re felülmúlva története során hetedszer hódította el a trófeát. A Ferencváros ezúttal abszolút favoritként vág neki a négyes döntőnek, hiszen a bajnokság alapszakaszát százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg címvédőként, az utolsó fordulóban éppen az akkor még hozzá hasonlóan veretlen UVSE-vel csapott össze és vendégként 12-7-re győzött a Margitszigeten.

Az FTC története során eddig egyszer, 2022-ben hódította el a Magyar Kupát. A négyes döntő két elődöntőjét az m4sport.hu oldalon lehet majd nézni élőben, míg a szombati finálét az M4 Sport+ közvetíti.

BENU női Magyar Kupa, négyes döntő (Laky Károly Uszoda): elődöntő (péntek): UVSE Helia-D–FTC-Telekom Waterpolo 18.00, BVSC-Manna ABC–Dunaújváros 20.00, helyosztók (szombat): bronzmérkőzés 15.00 döntő 17.00